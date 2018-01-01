Интернет-диверсия. Поисковик Google выдавал снимки Трампа на запрос "идиот"

Что и говорить - "нежно любят" президента США тысячи и тысячи пользователей всемирной Сети.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Numerama. Согласно данным журналиста, снимки Трампа начали появляться по вышеуказанному запросу сразу после того, как жители Великобритании в канун визита американского президента в страну вывели на верхние позиции в музыкальные чарты шлягер "American Idiot", написанный и спетый Билли Джо Армстронгом, а сыгранный – его поп-панк группой Green Day.
Вдохновившись такой идеей британцев, пользователи Reddit организовали собственный флешмоб и начали массово публиковать фото Трампа с надписью "идиот"
Напомним, ранее сообщалось о том, что Лондоне надули и запустили в воздух гигантского "Дональда Трампа". Кроме того, в Сети высмеяли внешний вид президента США, а СМИ открыли секрет его прически.
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