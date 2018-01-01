Исцелился ради драки. В Киеве старичок ввязался в потасовку и вышел победителем: видео

Немолодой мужчина с тростью прогуливался в центре Киева.

В Киеве старичок ввязался в потасовку ТСН

В центре Киева произошел курьезный инцидент. Благообразный старичок с тростью, прогуливавшийся по своим делам, внезапно бросился в драку с молодым парнем.

Необычные события начали развиваться днем в четверг, 31 мая и попали на веб-камеру, не так давно установленную на Бессарабской площади.

Уже немолодой мужчина с тростью и пиджаком на голое тело прогуливающийся от Крещатика, уже почти дошел до перехода в направлении Arena City. Внезапно он посмотрел на двух ребят, стоявших неподалеку и в шутку за что-то боровшихся. Взор на это, наверное, заставил дедушку вспомнить молодость – он подбросил вверх трость, которую технично поймал еще один герой сценки, и захватом сзади повалил одного из молодых.

Судя по всему, борьба в партере увенчалась победой старца. Все, что ему за это было – пара несильных ударов палкой от компании. После всего этого мужчина поднялся и пошел с тросточкой по своим делам.

Напомним, ранее в Киеве мужчина одним ударом "успокоил" буйного дебошира.

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