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Истерика в России. Возвращение "скифского золота" Украине назвали "похищением"

Сегодня, 18:17

Это будет беспрецедентное решение, причитает Мединский.

Скифское золото
Возвращение «скифского золота» Украине назвали «похищением»
Передача Нидерландами "скифского золота" Украине будет являться "похищением".

Ооб этом ТАСС рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

"Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено", — заявил собеседник агентства, отметив, что "другого слова здесь подобрать нельзя". "Это будет беспрецедентное решение", — также добавил глава российского ведомства.

По мнению Мединского, "на скифское золото имеют право только крымские музейщики, которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды Крыма". "Решение, принятое голландским судом, глубоко ангажированное и юридически нелепое", — заявил министр.

Напомним, в начале февраля 2014 года более тысячи артефактов из коллекции скифского золота были вывезены в Нидерланды для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", организованной в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В коллекцию входят экспонаты пяти музеев, в частности, четырех крымских. В момент вывоза артефактов Крым еще не аннексировала РФ. Выставка была закрыта в конце августа 2014 года, но западный музей не хотел возвращать предметы до окончания судебного спора между Украиной и захваченным полуостровом.

Теги:  
Скифское золото, Кремль, Украина, Нидерланды
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