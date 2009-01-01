Истории бойцов АТО. Флаг, чтобы товарищей накрывать, когда им уже не холодно и не жарко

У солдата флаг за пазухой всегда лежит. И он его за эти годы уже сменил много раз.

Церемония прощания с неизвестными украинскими бойцами, погибшими в зоне АТО, на Краснопольском кладбище в Днепр УНИАН

— Нет мест? Как это? Совсем-совсем?

— Да забито еще месяц назад все было, корпоративы не только же у вас, милочка.

— Ну да. Я не милочка. Спасибо.

— Ну-у-у-у? Что я вам говорил? Что???? Тут всё за...бись!

— Да ладно, можно я не буду больше спрашивать?

— Конечно можно! Всё занято, бесполезно спрашивать. Это я так, для удовольствия, чтобы знать наверняка.

— Может не стоит так нервничать? Всех же не переделаешь. Вы поймите, они просто плакать не хотят и негативом не хотят наполняться.

— Я всё прекрасно понимаю, как она там вас назвала, милочка.

— Я не милочка.

— Без разницы. Хотите расскажу кое-что?

— Конечно.

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— У меня флаг за пазухой всегда лежит. Не догадываетесь зачем? Я за эти годы уже сменил его много-много раз. Не размахивать держу, и не для коллекции. Товарищей накрываю. Когда им уже не холодно. Или не жарко. Ну как? Хочется плакать?

— Да.

— Ну-ну. Не всё, значит, потеряно.

— Вы не думайте, у нас многим небезразлично.

— Я и не думаю. В кафе всё сегодня рассказали. Слышите хорошо?

— Не знаю, что мне вам ответить. Только за себя могу говорить, еще за близких.

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— У меня когда-то тоже были близкие. Я дружил с ними очень. Особенно, когда зарабатывал хорошо. Вот уж меня любили!!! Словами не описать. Везде я желанный гость, во главе стола сижу и сыплю своими историями из жизни, а они рты пораскрывают и слушают. И небылицы, и врал, и откровенные сказки рассказывал. Но им все по барабану. Я подарков навозил кучу, а за счастье быть обладателем какой-нибудь майки с надписью FBI они готовы были на все. Я, к своему стыду, этим пользовался, но менять ничего не хотел. Вырастил такого нарцисса в себе, что аж страшно стало в какой-то момент. Совсем человеческое лицо потеряли. И я, и они. В общем пили мы, гуляли, все выходные-праздники отмечали, новоселья, отъезды и приезды с курортов, болезни, смерти, выздоровления. Только как-то мне не от души все стало казаться. Не радовало. В один весенний день я сделал самый сложный шаг в моей жизни — пить бросил. И меня, конечно, разлюбили. Скучный стал. Но я выкрутился — пса завел. Мы с ним начали отдыхать ездить к морю. Как только первое тепло, каши наберем и на берег. Себе еще сало брал, а псу тушенку. Ночевали в палатке. Целый день ловили рыбу, а ночью смотрели на звезды. И так нам было хорошо вдвоем, о другом даже мечтать не хотелось. Меня всегда спрашивали, почему я семьей не обзавелся, а вот просто не захотел. Понимаете? Не захотел! На войну ушел добровольно. С работы уволился. Собаку отдал племяннику, единственному моему другу из "той" жизни. Он каждый день мне отчитывается, чем они занимались, что ели. Рассказывал даже, что тоже хочет попробовать летом звезды посмотреть, как я когда-то. Нравится он мне. Прямо как сын. Так что про семью — это я опрометчиво. А Новый год буду отмечать. Там. У меня потрясающая буржуйка есть, Друг сделал своими руками. Мы даже ёлку нарядим, у нас недостатка в них нет, загадаем желания. Кто-то большие, а кто-то поменьше. Вспомним. Помечтаем. Как-то будет. Я задремаю на пять минут, вы не против?

— Спите, конечно.

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У него такие валенки на ногах интересные, в жизни не видела. Надо будет спросить, как они называются. Не иначе, кто-то подарил. Такие и дома ему пригодятся. С собакой гулять. Зимой...

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.