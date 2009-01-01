Истории бойцов АТО. Когда грыжа страшнее мины и фугаса

У солдата было легкое ранение с застрявшим осколком и контузия.

— Кабелистов будем проезжать или с другой стороны заедем?

— Кого-кого???

— Да кабелистов. Связистов так называем. Они же вечно кабеля таскают.

— Знатное название! Оценила. Будем.

— Теперь рассказывайте, как у вас дела?

— Нормально вроде.

— Так не подходит. Вот прямо с самого утра про сегодняшний день расскажите.

— Боюсь спросить, а вам это на самом деле интересно?

— Мне все интересно! Год уже в полях. На войне — три. Ко мне еще в четырнадцатом кум покойный пришел и сказал: "Не понял. Ты еще здесь? Я вчера записался!". "А как записываться?" "Как-как. В военкомате". В прошлом году убили кума моего под Старогнатовкой. Так что я за него тоже теперь. Вот, отвлекитесь на минуту, посмотрите фотку. Это мы вместе, я еще пузатый и в дрековской форме. Посмотрели? Теперь рассказывайте!

— Утром овсянку всем сварила. Прямо так и рассказывать?

— Ну да!

— Ладно. Потом на тренировку сходила, собаку прогуляла, дальше на работу.

— Во сколько же вы встали?

— В начале шестого. В течение дня встречи у меня были, потом сына на спорт отвезла, потом забрала, уроки помогла выучить, приготовила что-то, в магазин сходила, снова собака, ну и вот за вами на вокзал приехала. Да ничего интересного!

— А после нас домой?

— Домой.

— И снова в начале шестого?

— Я жаворонок, не забывайте!

— Судя по тому, сколько сейчас времени, то и сова тоже.

— Бывает.) Теперь вы о себе рассказывайте.

— Я боюсь. Боюсь, что спишут! Ранение легкое, осколок, правда, застрял и контузия, но не в этом дело. Две грыжи у меня. Операцию сказали делать, а я отказался. Ротацию подожду.

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Я поняла. Ему совсем не страшно! Он грыжи боится больше, чем мины и фугаса, на котором кум подорвался. Да что такое. Кто мне дальним в спину светит? Странно. Нет никого. Единственное, что его беспокоило, так это моё отношение к армии и военным, но тут наши взгляды совпали. Тем более он был из тех, кто гордился. Собой, похоже, тоже.) Ничего не понимаю. Ну светит же кто-то сзади. Почему тогда в зеркале не видно? Бред какой-то. Луна! Ничего себе! По-моему, я белье не развесила. Еще утром машинка пищала. И рюкзак с мокрыми плавками сына тоже, похоже, забыла разложить. Пока выясняла источник освещения и думала про всё на свете, рукам на руле стало жарко и я переместила ладони на новое место, которое сразу обдало легкой прохладой. Как подушку в жару перевернуть. Сразу легче.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.