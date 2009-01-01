Истории бойцов АТО. Когда мать военного хирурга — страшнее фронта

Пока хирург бинтовал, гипсовал и удалял осколки, его мамочка объявила соседям, что его обязательно убьют и наградят посмертно.
Мало того, стоять весь день за рыбой фиш она тоже не собиралась по причине работы в поликлинике, где она оказывала услуги всем сопливым детям района в качестве участкового терапевта. Мамочка кричала, что у меня от такого питания случится обязательно заворот кишок и что мне вскроют живот и что вообще жить с таким наплевательским отношением к здоровью мне осталось совсем недолго. И вообще у меня, оказывается, гастрит. В каком месте он поселился я так и не рискнул спросить, а еще не рискнул ей сказать, что вообще-то я военный хирург, а не кто-нибудь. И питание мое часто не то, что нерегулярное, а даже всухомятку. Если бы она это услышала, то, конечно, упала бы замертво и обвинила во всем меня.
Кстати, когда-то приснилось, что мамочка умерла, так я так во сне нарыдался, что теперь, когда с ней такое происшествие случится, то так сильно плакать не буду. Зачем в второй-то раз слезы лить? Когда родился наш блондинистый отпрыск, семейные стычки дошли до того, что жене были предъявлены обвинения в излишней белокурости нашего толстопузого мальца, который через короткое время вообще эти волосы потерял и оброс новыми, абсолютно черными. Мамуля и тут не угомонилась. Глаза у сына оставались голубыми. А у нас с женой они были карими. Я на весь этот бред не обращал внимания и нашел-таки способ примирения, купив на базаре огромного карпа и зафаршировав его по всем правилам, не забыв позвать родительницу на этот праздник живота.
Но эффект вышел обратный! Во-первых, я этого карпа-переростка недосолил, что равносильно вселенской катастрофе. Мало того, уже попивая чай, вскрылся настоящий изготовитель этой, будь она не ладна, еды. Мужчины не должны делать женскую работу! Я стал мямлить, что все эти разделения давно уже канули в лету, но мамочка изобразила сердечный приступ, я сжалился и начал думать о своем, как советовали большие и маленькие психологи из Интернета. А через неделю подоспела моя очередь ехать на фронт, куда мы все друг за другом отправлялись. Два месяца моя жена, сжав всю волю в кулак, придумывала свекрови небылицы о том, где я, потому что та тоном, не терпящим возражений, объявила всем соседям, что меня обязательно убьют и наградят посмертно.
По телефону-то сам общался, это не проблема, но она же домой приходила! В общем за время моей войны, пока я бинтовал, гипсовал и удалял осколки большой и малой величины, мамочка стала свидетелем невиданного моего спортивного рвения. Я и в баскетбол играл, и в теннис, и плавал, и стрелял, а вдобавок дежурил по ночам настолько неистово, что она уже собиралась ко мне на работу проверять наличие любовницы, стопроцентно изготовившей мне какой-то неистовый украинский борщ с пампушками.
Мы с женой хохотали, она продолжала спасать своих деток от вирусов, а я, стоя за операционным столом, благодарил не знаю даже кого за то, что у меня такая семья. Самая лучшая на свете. И никакой награды мне посмертно не дали, поскольку я вернулся живой и невредимый на радость мамочке, которая самолично к моему приезду соорудила форшмак. Но когда я выпил прилично коньяка и сказал откуда приехал, то тут же протрезвел и, скажу вам, даже не знаю, где было страшнее — на фронте или за столом. Главное, что жена с сыном улыбались. И я им.
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.