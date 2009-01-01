Истории бойцов АТО. Когда ночью снится, что тебя убили

Перед глазами проплыла школа, а на ней — памятная доска с портретом.

Оказалось, что быть "убитым" совсем не страшно Reuters

— Математичку я люто ненавидел. И совсем не потому, что ни черта в ее предмете не соображал. Она просто была старой стервой, испытывающей удовольствие от унижения подрастающего поколения. Это уже позже, когда в далеком прошлом остались многократно засунутые в замок нитки, помогающие избежать какой-нибудь срезовой контрольной, я просто смог ее простить. Но на улице не здоровался. Делал вид, что не узнаю.

Моя первая и единственная любовь уехала с семьей в далекие Штаты, откуда обещала не то, что писать, а даже приезжать, но на деле почему-то вдруг обо мне забыла. Ни разу не получил от нее письма, хотя, когда мы прощались, то никак не могли разнять объятий. Страшно было просто не увидеться завтра. Такого не было никогда. Но, оказавшись далеко, она решила все иначе. А я, жиропас-весельчак, превратился за месяц в поджарого смурного типа, решившего, что жизнь на этом закончилась. Оказалось, нет. Лет десять я ни о каких серьезных отношениях не помышлял, а моя новая подружка казалась мне очень ничего только спьяну, тем более, что старше она была на полтора десятка лет. Маляром работала. Не в обиду этой профессии будет сказано, но я сильно разочаровался. Часто вспоминаю насмешливые взгляды друзей, когда я приходил к ним на свадьбы с таким реликтом.

Как-то утром обнаружил в ящике конверт, который смахивал на квитанцию от мобильного оператора, небрежно открыл его и замер. Буквы плясали на бумаге, я не разбирал смысла, только видел, что... Сказала, что приезжает. В тот же вечер с маляром Леной произошел серьезный разговор и она, криво улыбаясь, сообщила, что уже ждала такого поворота, поскольку со мной каши не сваришь. Выдохнул, короче.

Следующие дни я стригся, брился, посещал бассейн и сауну, обновил татуировку и вставил третью серьгу. Две уже были. Да, еще купил какую-то дорогущую толстовку и новые джинсы страшной фирмы. И ботинки. Такие, как всю жизнь мечтал. Рыжие. В аэропорт ехал как будто в тумане, а на парковке с ужасом обнаружил, что фары забыл включить.

Она вышла в темных очках. В темноте. Я глотнул так громко, как будто во рту был не воздух, а какой-то каменный ком. Следующие дни... Я плохо их помню. Волшебные. Она стала программистом, работает в какой-то громадине, замуж не вышла. А не писала только потому, что не могла. Не спросил почему. Какая разница? Через неделю она улетела. А я надел вместо Армани камуфляж, сходил напоследок с пацанами на охоту, грохнул там пару зайцев, и отбыл на Восток.

В селе, где мы стояли, всего несколько семей осталось. С детьми. Так вот я себя даже ущипнул, когда одна из мамаш, принеся мне здоровенную курицу, больше похожую на индюка, слезно попросила позаниматься с ее отпрыском. О, Боже! Математикой! Курица, видимо, сыграла какую-то роковую роль или я очень вожделел ее, но заниматься согласился. Самое жуткое, что у нас получилось. По этой причине повар был несказанно счастлив, бойцы обедали и ужинали почти по-ресторанному, разве что без белых салфеток, а я стал авторитетным ученым и у меня даже стали консультироваться по телефону дети моих сослуживцев.

Как-то ночью приснилось, что меня убили. Оказалось, что это совсем не страшно. Еще школа проплыла перед глазами, а на ней памятная доска с моим портретом. В общем сон разворачивался уже не на шутку переполненный событиями, когда нас разбудили по тревоге. В то утро я остался жив. Ну и хорошо. Рано табличку. И в Штаты, четко понял, не поеду. Мама ученика моего уже несколько дней из головы не идет. Красивая она. По-настоящему.)

P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

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