Истории бойцов АТО. Когда солдат интересует личная жизнь командира и полька Бася

Последний раз, когда парень жил в Польше два года, то за это время написал девушке 730 признаний в любви.

Боец Бригады быстрого реагирования НГУ, иллюстрация УНИАН

На утро мне уже налили литровую кружку чая и попросили рассказать, как спастись от холода вообще, а не только, когда ноги промокли. Какой-то подвох я почувствовал сразу, но почему-то потерял бдительность и пустился в рассказы.) Вспомнилось, как мы с Басей штурмовали склон по середину бедра в снегу, когда вдруг резко похолодало, а ветер стал таким пронизывающим, что на мне зашевелились носки. Вернее, так показалось. Бася порвала перчатки об острые ледяные края, но молча карабкалась, не оставляя от маникюра и следа. Хотя их, европейский, маникюр уже тогда радикально отличался от нашего и не предусматривал отросших когтей, покрытых толстым слоем лака. Я видел, что она замерзла крепко и, добравшись до плато, отдал ей свитер.

— Ты же знаешь. Сама говорила. Мне жарко.

— Dziękuję.

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— Товарищ командир, я не пойму, так вы с этой Басей таки в отношениях состояли?

— Какой догадливый!

— А зачем скрывали?

— Обидеть не хотел. Последний раз я жил в Польше два года и за это время написал ей ровно 730 признаний. А потом закончилась моя рабочая виза. И еще отец слёг.

— Так взяли бы ее с собой.

— У нее бизнес семейный. Как бросить? Поэтому в один день собрался и ушел.

— Куда?

— Домой.

— Так она переживала, наверное.

— Мне даже казалось, что она умерла. И я умер вместе с ней. Часто во сне слышу "mój ojczysty Aleksander".

— А вы, бывает, какую-то несуразицу тоже говорите.

— Не прислушивайся, значит. Мы вообще-то про холод говорили? Правда?

— Так в вашем случае я все понял, а нам как уберечься, если некому свитером поделиться?

— Внушай себе. Внушай все, что хочешь.

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— Это медитация?

— Пусть так. Слушай, у меня закрадывается подозрение, что тебя вовсе не холод интересует, а моя личная жизнь.

— Немножко. Понимаете, когда взрослый мужик с такой бородой, как у вас, все свободное время молчит, читает или что-то пишет, то о чем можно подумать?

— Послушай, ты же на войне. А тут тебе думать о том, чтобы живым вернуться.

— Я хочу, чтобы и вы тоже вернулись. А она есть в Интернете? Можете показать?

— Ты с ума сошел! Зачем?

— Ну одним глазком глянуть.

— Обойдешься.

— Там просто посылку волонтеры привезли, говорят, поляки передали. Я фамилию не помню, а имя точно было Barbara написано. Не ваша Бася?

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— ...

— Почему молчите?

— Нашла, думаешь?

— Нашла...

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.