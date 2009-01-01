Истории бойцов АТО. Когда солдат интересует личная жизнь командира и полька Бася

Последний раз, когда парень жил в Польше два года, то за это время написал девушке 730 признаний в любви.
— Ты же знаешь. Сама говорила. Мне жарко.
— Dziękuję.
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— Товарищ командир, я не пойму, так вы с этой Басей таки в отношениях состояли?
— Какой догадливый!
— А зачем скрывали?
— Обидеть не хотел. Последний раз я жил в Польше два года и за это время написал ей ровно 730 признаний. А потом закончилась моя рабочая виза. И еще отец слёг.
— Так взяли бы ее с собой.
— У нее бизнес семейный. Как бросить? Поэтому в один день собрался и ушел.
— Куда?
— Домой.
— Так она переживала, наверное.
— Мне даже казалось, что она умерла. И я умер вместе с ней. Часто во сне слышу "mój ojczysty Aleksander".
— А вы, бывает, какую-то несуразицу тоже говорите.
— Не прислушивайся, значит. Мы вообще-то про холод говорили? Правда?
— Так в вашем случае я все понял, а нам как уберечься, если некому свитером поделиться?
— Внушай себе. Внушай все, что хочешь.
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— Это медитация?
— Пусть так. Слушай, у меня закрадывается подозрение, что тебя вовсе не холод интересует, а моя личная жизнь.
— Немножко. Понимаете, когда взрослый мужик с такой бородой, как у вас, все свободное время молчит, читает или что-то пишет, то о чем можно подумать?
— Послушай, ты же на войне. А тут тебе думать о том, чтобы живым вернуться.
— Я хочу, чтобы и вы тоже вернулись. А она есть в Интернете? Можете показать?
— Ты с ума сошел! Зачем?
— Ну одним глазком глянуть.
— Обойдешься.
— Там просто посылку волонтеры привезли, говорят, поляки передали. Я фамилию не помню, а имя точно было Barbara написано. Не ваша Бася?
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— ...
— Почему молчите?
— Нашла, думаешь?
— Нашла...
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.