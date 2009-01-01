Истории бойцов АТО. Когда в форме, рожа серьезная и прикольная фиговина на рукаве

Все-таки он нормальный мужик всегда был, руки откуда надо растут, голова на месте.

Шеврон украинского военного facebook.com

— Привет!

— Привет!

— Давно не виделись.

— Очень.

— Перекусим?

— Мне здесь не нравится.

— По-моему, вполне прилично.

— Музыка громкая. Слишком.

— Зато танцуют.

— Меня от одного вида, что так танцуют, мутит.

— А ты изменился, когда оттуда вернулся, раньше тебе все подходило.

— То давно было. И неправда.

— Куда там. Сколько пива по паркам перепили, сколько раз менты забирали. Не про тебя?

— Про меня. Но это было вчера. Давно.

— И девчонок ты любил. А теперь гляди, тошно ему. На мужиков переключился?

— А ты что хочешь услышать? Да? Или нет? А? Говори! Что тебя потешит? Давай. Иди домой. И правда, если бы это не у нас с тобой на пару менты ремни и шнурки отбирали, получил бы ты прямо сейчас по рылу. Руки аж чешутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории бойцов АТО. Пойти в армию, чтобы освобождать камни Донбасса

Вернулся, блин. Загордился. Козёл. Кафе ему не такое, ты смотри. Там, небось, в своих окопах жрал, как придется. А девки? Он же, бывало, напьется и такое вытворит, что и сам не помнит. Ходит теперь в форме, рожа серьезная, фиговина на рукаве какая-то прикольная. Да что эти мысли лезут и лезут? Да. Признаюсь. Завидую. Завидую я ему!!! По-черному, причем. Я тоже мог. Теперь бы уважал себя, может тоже перестал бы эти забегаловки любить, в которых публика, ну мягко сказать, стремная. И главное, никакого удовольствия! Каждый раз иду и думаю, что вот, вот сейчас захватит, как когда-то, вот сейчас заиграет, а ноги сами понесут. Или кальян на мысли какие-то наведет, а он наоборот, последние забивает. А все мамка. Сиди, сынок, не высовывайся, наша хата с краю и еще подобная ерунда. А я может всю жизнь высунуться хочу, а мамке спокойнее, когда я по кабакам. Совсем с ума сошла. Сыночек после тяжелого трудового дня "пьет пиво". Теперь это так у нас называется. Короче. Позвоню ему. Может в баню приглашу. Я во дворе сам построил. Посидим вдвоем, обсудим. Веником спины друг другу отходим. Тут и пиво не лишним будет. По крайней мере предложить не стыдно.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории бойцов АТО. Сбежать в армию от страшной жены-дуры

Нехорошо вышло. Сдержаться нельзя было? Все-таки он нормальный мужик всегда был, руки откуда надо растут, голова на месте. Неприкаянный какой-то только. Так сейчас толпы таких. Обидеть хотел? Да вряд ли. Он без злобы. Угораздило еще про девчонок этих сказать, хотя они и на самом деле никуда не годятся. И сколько раз уже себе говорил, нефиг в форме все время ходить. Пора к мирной жизни привыкать. Тем более сеструха джинсы классные подогнала, темно-синие, как в детстве были. А я сам себе куртку новую купил и шапку модную. Оденусь завтра, ладно уж. Пойду по улицам пройдусь, попривыкаю чуть к атмосфере, потом может съезжу к родне, если не скользко будет. На мотоцикле же. Полегчало вроде. Даже запах из выхлопной трубы вдруг ярко вспомнился. В баньку бы. Как когда-то.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории бойцов АТО. Король Лев, бутерброды и детское оружие

— Слышишь? Это я. Чего трубку так долго не брал? Я это. Приглашаю тебя. Попариться. Сможешь?

— Завтра? Сегодня ночь уже.

— Приходи сейчас. Я затопил уже.

— Брать что-то?

— Нет. Просто приходи.

— У меня веники остались. Еще с того времени. Взять?

— Возьми.

— А когда ты дрова успел заготовить?

— Дурак ты.))) К твоему приезду.) Ждал ведь.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.