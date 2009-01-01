Истории бойцов АТО. Король Лев, бутерброды и детское оружие

Солдату очень хочется снова в полумраке услышать из видеомагнитофона фразу "Once upon a time"…

— Once Upon a Time... И начиналась сказка какого-нибудь Warner Brothers или DreamWorks, или моего любимого Disney, а я поудобнее устраивался в потертом кресле и ощущал теплое дыхание джунглей или представлял себя участником всех главных событий. Никто же не видел, что под креслом лежало заранее выточенное оружие, всякие копья и арбалеты, которые я мог внезапно достать и защитить мир от врага. Вдвойне приятно было еще и то, что в кресле не только сидеть разрешалось, а еще и с ногами, которые, правда, нужно было резко убрать, если всевидящая бабушка внезапно входила в комнату.

Почему? Да потому что летом даже приближаться "к зале" нам было не дозволено по причине грязных ног, рук или чего-нибудь ещё. Я все время недоумевал, что же может произойти, если кровать будет заправлена не по образцу, а кресла коснутся не совсем чистые шорты. Уставал, в общем, от этого, но зимний просмотр видеомагнитофона все это скрашивал. Видик, между прочим, мой дед, почетный работник завода, получил вместо зарплаты по бартеру. Было и такое. Кто-то масло американское ел, а кто-то становился обладателем вещи под названием Gold Star.

Я не знал, что лучше и важнее, но однозначно любил слово "бартер". Было оно каким-то завораживающим и многообещающим. Кстати, если к просмотру обзавестись майонезом и мазать его на черный хлеб, который, конечно, только по виду был более-менее черным, то я представлял, что ем какие-нибудь кальмары, правда, для чистоты вкуса нужно было добавить немного лука, за которым не всегда хотелось лезть в погреб.

Полумрак, Король Лев, бутерброды, оружие... О чем еще можно мечтать? Разве что о родителях, которые работали и жили в "чудесном" городе нефтяников, в который по причине адского климата, меня даже в гости не возили. Но судя по подаркам, оседавшим раз году в нашем доме, я понимал, что жизнь там сахарная и искренне негодовал от того, что меня там никто не ждал. Бабушка всегда плакала, когда родители уезжали, и крепко прижимала меня к себе.

Зачем они мучаются и так гробят свои молодые годы я понял только гораздо позже. Квартира в Москве. Вот главная мечта всей жизни. Которая со временем свершилась. Только поздно уже. Очень поздно. Я вырос и не поехал к ним, мотивируя тем, что бабушка с дедом требуют помощи, причем ежедневной. Институт закончил, между прочим, не дурак же. Женился и детишек-погодков родил. Вернее, жена родила, а я просто помогал.

Когда у нас тут война началась, родители-москвичи, которые на самом деле лимита́, вообразили себя ярыми сторонниками "русского мира", стали звать всех нас к себе. Но мы, конечно, наотрез отказались. А потом меня благополучно призвали, и мамуля гордо сообщила, что сына у нее больше нет. Я подумал, что невелика потеря, никогда вместе ведь не жили, и с одобрения жены моей ушел воевать.

Бабушка носки нам к зиме навязала. Много! Всем пацанам хватило. Дед со своими доминошниками посылки регулярно шлет, жена волонтерит и вдобавок работает посменно, а детвора тоже ничего. Учится. Звонил вчера, Короля Льва смотрят, того самого, моего. Здорово. Даже слеза выступила, только я ее быстро спрятал. Приеду в отпуск скоро, увижусь наконец-то. Очень хочется вот этого Once Upon a Time в полумраке. Вместе с моими. Сбудется?

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: kino-teatr.ru