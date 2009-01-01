Истории бойцов АТО. Крохотный шанс спастись

Офицер погиб не в пьяной драке и не под кайфом, а за дело, за отчий дом.

Башня танка, уничтоженного под Иловайском Reuters

Как там он. Один же совсем остался. Не знаю, зачем я уехала. С другой стороны, жить как-то надо. Здесь, хоть и в чужой стране, но легче. Даже не знаю почему. Просто легче. Как будто и не было этого автобуса "200" с адресом моего дома в документах, ничего не было. Но сын-то был. Помощник мой с самого детства, маленький мужичок. Собственно, мы на всем свете вдвоем только и были. Да и остались тоже. Памятник красивый ему поставила, на все деньги. В военной форме он там. В полной экипировке. Забеспокоилась вдруг, что за зиму что-то случилось. Попрошу кого-нибудь сходить. Места не нахожу.

...

— Слышишь, тут звонили из Италии, очень просили на могилу к парню сходить. Сможешь? Только прямо сейчас и фотку на вайбер.

— Смогу, конечно.

Грязь по подкрылкам барабанит. Ну, как всегда. Везде ее нахожу, даже если сухо на улице. И в кроссовки через верх попало. Поздно кульки на ноги мотать, грязнее чем есть, не будет. Участок написан у меня... Да. И номер. Вот он. Молодой совсем. Улыбается. Твоя мама чуть позже приедет, не переживай. Я фотографию ей вышлю, покажу, что все у тебя в порядке, цветы вон какие красивые лежат, рюмочка даже в уголке стоит. А ты, оказывается, офицер, хоть и такой молодой. Еще сзади. И с боку. Всё. Отправляю.

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"Спасибо вам. От сердца отлегло. Это ваш номер? Если я иногда, совсем нечасто, буду вас просить о такой услуге".

"Да. Это мой номер. Не сложно выполнить".

"В неведении невозможно жить. А приехать вряд ли удастся. В ближайшее время точно".

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— Странно так. Уехала и с концами.

— Ничего странного. Она все тут потеряла. Абсолютно все. Не на кладбище же жить. Там она с людьми общается, водит свои экскурсии, дышит спертым воздухом, проплывая по какому-нибудь каналу на гондоле. И, наверное, даже счастлива. Уехала от горя.

— Выдуманное это счастье.

— А какая разница. Выдуманное, конечно. А потом может сложится так, что в настоящее перерастет. Бывают же чудеса.

— Ты веришь?

— Если честно, то нет. Беды слишком много, чтобы верить. Но я стараюсь и тебе рекомендую. Что без толку страдать. Иди да делай. Вот тебе и чудеса.

— Усталость накопилась.

— Бывает.

— И как быть?

— Откуда я знаю.

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Если добегу до леска, то шанс есть. Маленький. Крохотный, но есть. Эх, не повезло как. Ничего, я же не в пьяной драке и не под кайфом, я за дело, за наш дом. Мамку только жалко. Одна останется. Прямо до слез. Ох и кроет, черт. Не добегу. Удивительно только одно. Совсем не страшно. Всё.

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— А из хвостовика можно стрелять?

— Нет.

— А из вот этой гильзы?

— Нет.

— Я в танке посижу! Наконец-то.

— Сынок, это не танк, это башня его.

— А где танк?

— Разбили.

— Пришельцы?

— Типа такого.

— Какие они? Ну говори! Страшные?

— А тебе как кажется?

— По-моему, очень.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.