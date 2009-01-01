Истории бойцов АТО. Крутой чувак в черных очках и с автоматом

На фото солдат очень круто выглядел и девчонки даже пасовали перед его изображением.
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Не спится что-то. Девчонок сегодня поздравляли. Весело было и душевно. Янке муж из АТО звонил. Прямо когда за столом сидели. Она заплакала от счастья. А я подумал, что дико благодарен Янкиному мужу за то, что он воюет. Знаю, знаю, он крови всем попил, с работой никак не выходило, дома за холодную воду не брался, а тут нашел себя. И поразительное дело — не испугался. Янка ордена его показывала и фотки. Он на них очень круто выглядел, мы даже как-то пасовали перед его изображением, хотя не видели никогда, только в телефоне. Подумалось, что если бы он в офис к нам пришел, то я бы не сдержался и честь ему отдал. Очень бы хотелось. По-настоящему. А у Янки он записан уже не "Коть", и лицо не какого-то мимишного чудика при звонке выплывает на экран под сладкую музыку. Теперь на заставке такой себе крутой чувак в черных очках и с автоматом под названием "Муж Костя". Он очень красиво свою жену поздравлял, даже я заметил. Ну да, по ней. И ладно, что праздник-то выдуманный. Ничего. Он просто приятное сказать хотел. Мне так показалось.
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— Мама, алло, мама, как ты говорила подснежники собирать, чтобы корешок в земле остался? Мы тут по посадке бродим, нашли вот. У нас же три девочки служат, надо поздравить.
— Так. Во-первых, ты в каске?
— Да.
— А в бронике?
— Ну конечно.
— Молодец, сынок. Тогда снимай свои тактические перчатки, они тут только помеха. Ты же в них?
— В них.
— Снимай. Бери за стебелек и выкручивай. Аккуратно-аккуратно, не спеши. Что за звук? Стреляют? Да? Стреляют?
— Тебе показалось. Все в порядке. Выкрутил! Мамуля, родная, выручила!!! Как тогда, три года назад. Когда рассказала, как сусликов из норы выманить. Испугал тебя только, что мы их есть собрались. Но что было делать, если мясом охота побаловаться, а нас обложили со всех сторон.
— Не вспоминай, очень тебя прошу. Страшно.
— Это все в прошлом, к счастью. Сегодня у нас подснежники для девчонок. Вот. Целый букет получился.
— Надевай перчатки, руки замерзнут. И будь осторожен.
— Надел. Осторожен. Очень тебя люблю. Завтра позвоню. Да?
— Да.
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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.
фото: artleo.com