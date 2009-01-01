Истории бойцов АТО. Мерзнуть в окопе, спать с автоматом, но иметь маленькое счастье

Солдат ел ненавистные консервы, его блиндаж атаковали грызуны, а он мечтал потанцевать на виду у всех.

Украинские военные в Иловайске Reuters

— Я на отдыхе "все включено" с питанием беспрерывным и очень обильным возлиянием. Плаваешь в бассейне, а вокруг тебя плавает на таких штуках жратва. Волшебство! К концу третьего дня чувствуется легкое слабоумие, а что будет на десятый, даже трудно себе представить. Я катаюсь на каких-то горках, меня ударили пяткой по голове какие-то безумные дети лет 16-ти, которых мамашки привезли отдыхать после тяжких трудов на индивидуальных занятиях по физике и английскому. Слышал. Знаю.

А вечером у меня дискотека на воде, которая громыхает на все побережье, а на отгороженных белоснежными тряпками диванах курят кальяны непонятные мне молодые люди и девушки. У девчонок почему-то одинаковые лица, губы, глаза, маникюр, макияж, фигуры, рост и даже прическа и цвет волос. Подойти что ли? Как-то неловко. У них пацаны, как кони, а я вон на что похож. Щуплый весь. Неудобно как-то. Жалею, что сюда приехал. Скучно очень. К тому же я очень не люблю одеваться. Мне нравится отдыхать в одних шортах и босиком. А здесь так не принято. Есть и пить мне за эти дни надоело, и я устал. Представляете? Взял и устал!

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На следующее утро решил я ходить не в бассейн, а на настоящий пляж, туда, где настоящее море, а не морская вода. Там и познакомились. Мне показалось, что я знаю ее много лет, мы разговаривали часов пять кряду и никак не могли остановиться. В общем съехались мы. С самого первого дня. Меня всегда учили, что девушки ценные те, которые гордые, которые не сразу решаются на отношения, а вышло так, что под натиском чувств, все догмы рухнули. В одночасье. При этом она была чистая, как горный ручей. Я вдруг как-то окончательно понял, что это и есть моя жизнь. Прямо здесь и сейчас. И на фиг мне не нужны вся эта плавающая еда, дискотеки и все остальное.

Я даже джинсы вечером натянул с удовольствием! И футболку с черепом и логотипом любимой рок-группы. Она тоже оказалась большой любительницей рока. Мы с ней и пели, и слушали, и любили, и плавали. Все на свете! И даже, открою тайну, танцевали.))) Я последний раз танцевал на дискотеке в общаге, когда на первом курсе учился.

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Уезжала она домой на день раньше. Конечно поехал провожать и все мне казалось, что вот-вот дотянусь пальцами до самолета. Засунул руки в карманы и отвернулся. День. Целый день до встречи. Приехал в отель, лег на кровать и сутки до своего отлета не вставал. Даже поесть. Дурак? Быть может. Но так у меня случилось. Все было бы еще лучше, если бы не обстоятельства.

Кто мог подумать, что ровно через год нашему счастью придется слегка прерваться. Я мерзну в окопе, сплю с автоматом, ем ненавистные консервы, мой блиндаж атакуют грызуны, но у меня есть маленькое счастье. Телефон. Мне кажется, что ты там живешь и за мной наблюдаешь. Как-то раз батарея села, так я думал, что жизнь на этом и закончилась. Еле пережил. Ну ничего. Может наладится все и у меня получится вернуться. Пойдем с тобой в кафе или на море поедем, как выберешь. И обязательно потанцуем. На виду у всех. Обещаю!

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.