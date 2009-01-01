Истории бойцов АТО. Общие правила соблюдать, а по жизни плыть своим стилем

За мастерами спорта гнаться не стоит, выдохнешься, — поучал молодой солдат старого.

Бородатый спецназ aquilaaquilonis.livejournal.com

— Ох уж эта свобода. Распоясались все не на шутку. Ценности никто не соблюдает, живут как хотят.

— Не брюзжи. Ты уже старый и ничего не хочешь.

— Можно подумать ты молодой.

— Кстати, ты и слово-то "свобода" как понимаешь? Можешь не отвечать. Типа вседозволенность. Говори! Да?

— Не совсем, но примерно.

— Я по-другому.

— Развезешь сейчас демагогию. Как пить дать развезешь. Ладно уж, все равно ноет все тело, давай и ты ной. Чего уж там.

— Ездил я до ранения в город Краматорск. По делу ездил. Командир отправил. А там волонтеры местные предложили в бассейн сходить. Я плавать люблю, потому и согласился. Наши часа не выдержали, а я на радостях, что в мирной жизни на несколько часов очутился, грёб себе, потеряв время. Очнулся, голову поднял, а вокруг ни души! Один я. На весь бассейн. Казалось бы, плыви хоть поперек, хоть навстречу движению, хоть с дорожки на дорожку прыгай, а не хочется. Представляешь? Нет смысла и толку нет!

— Филосо́ф?

— Сиди уже. Вот и свобода в том заключается, чтобы общие правила соблюдать, а плыть своим стилем. Еще хорошо бы не сбиться и не уподобиться сидя плавающей тетке 58-го размера в изумрудной шапке в розах. И за мастерами спорта гнаться не стоит. Выдохнешься.

— Бл..., ты развёл..... Жуть жуткая.

— А по-твоему свобода — это в страхе всех держать и ноги детям с рождения и до пенсии переставлять. А потом спрашивать их, как ты свою дочку, почему это они брешут направо и налево и глаз твой не радуют. Я бы тебе не то, что брехал, я бы тебя отнес за синий лес.

— И так на войне. Куда уж дальше.

— Да вот тебя, дурака старого, даже страх смерти не учит. Только следишь за всеми и рассказываешь, как жить.

— Я же как лучше хочу.

— А ты не хоти. Попробуй не хотеть. От тебя скоро солдаты побегут. Я бы сам сбежал. Даже через минное поле. Всё лучше, чем твои нравоучения и призывы высоконравственные слушать. Нашелся тут. Крылья не режутся? Нет? А-а-а! Это горб растет!

— Хорошо, что не рога.

— Да кто его знает.

— Убью!!! Убью тебя, не ровен час!!! Жалко, машину волонтерскую кровью залить. Это и сдерживает, тебе на счастье.

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— Вот в этом месте. Подождите пару аккордов. Здесь. Возьмите наушник. Как вам это?

— Очень.

— Я обожаю музыку. Всё время слушаю. С детства. Уроки учил — слушал, даже в футбол в наушниках играл. Теперь тоже не расстаюсь. Мы в полях стоим. САУ, знаете такое?

— Знаю, конечно.

— Людей нет вокруг, так я, когда затишье, выйду подальше, прямо в траву. И слушаю.

— Помогает?

— Очень помогает. Вы попробуйте.

— Я тоже слушаю почти беспрерывно.

— Одна только беда. С травой сейчас напряженка. И на земле холодно лежать. Так я нашел выход — к дереву спиной прислоняюсь. Тоже очень неплохо. На эту весну одна у меня мечта.

— Жить?

— Травы дождаться.

— И всё?

— А там новое придумается. Я наперед не загадываю.

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Почему-то кушать все время хочется. Блинов особенно. Пытался пожарить, но ничего не вышло. Сестричке даже звонил. Она только посмеялась и сказала, чтобы не огорчался. А как не огорчаться? Потом мысль закралась, что просто соскучился за домом. Мы с сестрой только вдвоем живем. Всё думаю, что когда время жениться подойдет, то стесню ее. А она наоборот говорит. Пусть тогда сама замуж выходит, а я помогать буду. Приду с войны, даст Бог, крышу перекрою, во дворе порядки наведу и выдам ее замуж. Мальчишка хороший к ней ходит. Мне нравится. Где же блинов раздобыть? Ладно. Отпуск скоро. Потерплю. Всего три месяца осталось. Я тонкие больше люблю. С дырочками.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: aquilaaquilonis.livejournal.com