Истории бойцов АТО. Один развод, две брака и высокие отношения с женой

Если до вечера не помирюсь, то ночь спать не буду, — говорил раненый солдат.

Украинский морпех с женой и сыном, иллюстрация Reuters

— Я не буду это слушать! Замолчи. Замолчи!!! Хватит. Да и вообще, я воюю третий год, так ты меня и тут достаешь своими нравоучениями! Я одет, обут и накормлен, никакие права свои отстаивать не собираюсь, не бухаю и не бью морды. Хватит уже.

— Олег, я знаю прекрасно, что тебе не доплатили. Ты и сам это знаешь. Возьми и пойди к командиру. Прямо сейчас. Ты слышишь? Прямо сейчас! Хоть каплю уважения ко мне имей.

— Телефон садится. Пока, любимая. Вообще-то я на лечении и командир мне не доступен.

— Что???? Что случилось? Ты живой? Ты живой, Олег?

— Ну офигеть. Ну офигеть же!!!!! Если я с тобой говорю, то живой, наверное!

— Наверное?

— Пока, любимая.

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— Высокие отношения у вас, ребята.

— Не то слово! Самое интересное, что я уже как на иголках. Хочу звонить и срочно мириться. Вот две минуты назад убить хотел, а теперь места себе не нахожу. Прямо загадка какая-то. Спорить могу с вами, что если до вечера не помирюсь, то ночь спать не буду. Я раз попробовал, больше не хочу.

— Здорово! А сколько лет вместе?

— Всего пять. Это у нас второй брак. Первый раз меньше прожили.

— Друг с другом что ли?

— Ну да. Всё, извините, я звоню.

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— Быстро ты подзарядился. Что хочешь?

— Хочу только попросить, чтобы ты улыбнулась.

— Я улыбаюсь.

— Я вижу.

— Что ты там видишь?

— Вижу и все. Не спорь.

— Говори адрес госпиталя. Или хотя бы в каком городе находишься. Я уже собралась. Приеду.

— Когда это ты собраться успела?

— Пока нотации тебе читала.

— Я сейчас девушке трубку дам, она подробно тебе расскажет, ты же на машине поедешь.

— Девушке???!!! Олег, какой еще девушке?

— Вот этой. Нате, нате трубку скорее, а то сейчас начнется!

— Алло. Я никто, не переживайте, он имени моего даже не знает. Просто дорогу вам расскажу.

— Имя. Ваше разумеется.

— Ну...

— Скажите, я к вам обращаюсь.

— Наташа.

— Не врите.

— Аня.

— Очень приятно. Наташа — это я. Говорите, куда ехать.

— Я встречу вас у знака "Дніпро" и провожу. Сложно объяснить.

— Спасибо за Олега. Он точно живой?

— Сто процентов.

— До свидания!

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Приедет. Приедет. Приедет. Не удивлюсь, что снова за какое-нибудь рекордное время. Гонщица моя. Кричит, а у меня тепло в груди разливается. Пусть себе кричит. Вот бы было место, где кофе попить. Только обязательно с видом на улицу. Там хоть и погода непонятная, зато чувствуется, что все только начинается. Повезло же!

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.