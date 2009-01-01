Истории бойцов АТО. Один развод, две брака и высокие отношения с женой

Если до вечера не помирюсь, то ночь спать не буду, — говорил раненый солдат.
— Олег, я знаю прекрасно, что тебе не доплатили. Ты и сам это знаешь. Возьми и пойди к командиру. Прямо сейчас. Ты слышишь? Прямо сейчас! Хоть каплю уважения ко мне имей.
— Телефон садится. Пока, любимая. Вообще-то я на лечении и командир мне не доступен.
— Что???? Что случилось? Ты живой? Ты живой, Олег?
— Ну офигеть. Ну офигеть же!!!!! Если я с тобой говорю, то живой, наверное!
— Наверное?
— Пока, любимая.
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— Высокие отношения у вас, ребята.
— Не то слово! Самое интересное, что я уже как на иголках. Хочу звонить и срочно мириться. Вот две минуты назад убить хотел, а теперь места себе не нахожу. Прямо загадка какая-то. Спорить могу с вами, что если до вечера не помирюсь, то ночь спать не буду. Я раз попробовал, больше не хочу.
— Здорово! А сколько лет вместе?
— Всего пять. Это у нас второй брак. Первый раз меньше прожили.
— Друг с другом что ли?
— Ну да. Всё, извините, я звоню.
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— Быстро ты подзарядился. Что хочешь?
— Хочу только попросить, чтобы ты улыбнулась.
— Я улыбаюсь.
— Я вижу.
— Что ты там видишь?
— Вижу и все. Не спорь.
— Говори адрес госпиталя. Или хотя бы в каком городе находишься. Я уже собралась. Приеду.
— Когда это ты собраться успела?
— Пока нотации тебе читала.
— Я сейчас девушке трубку дам, она подробно тебе расскажет, ты же на машине поедешь.
— Девушке???!!! Олег, какой еще девушке?
— Вот этой. Нате, нате трубку скорее, а то сейчас начнется!
— Алло. Я никто, не переживайте, он имени моего даже не знает. Просто дорогу вам расскажу.
— Имя. Ваше разумеется.
— Ну...
— Скажите, я к вам обращаюсь.
— Наташа.
— Не врите.
— Аня.
— Очень приятно. Наташа — это я. Говорите, куда ехать.
— Я встречу вас у знака "Дніпро" и провожу. Сложно объяснить.
— Спасибо за Олега. Он точно живой?
— Сто процентов.
— До свидания!
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Приедет. Приедет. Приедет. Не удивлюсь, что снова за какое-нибудь рекордное время. Гонщица моя. Кричит, а у меня тепло в груди разливается. Пусть себе кричит. Вот бы было место, где кофе попить. Только обязательно с видом на улицу. Там хоть и погода непонятная, зато чувствуется, что все только начинается. Повезло же!
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.