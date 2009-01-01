Истории бойцов АТО. Почему безногий инвалид войны жил полноценной жизнью

Протезы всегда ассоциировались с искусственной неподъемной ногой, которая снималась вместе со штаниной и абсолютно была невозможна для игры.

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— Она сидела в картинной позе на диване, который язык поворачивался назвать противным словом "софа". Конечно же в вечернем макияже утром, с голубыми шикарными ногтями и вырезанной по ладони кутикулой. Думаешь не было "леопарда"? Ошибаешься! Он просто обязан был довершать утонченный образ светской львицы регионального или даже областного масштаба. Да, еще огромная папка с важнейшими документами и мобильный телефон в стразах и отпечатках пальцев, точно таких, какие у меня брали в визовом центре. Во всеуслышание велись невероятно умные и нужные разговоры, а весь остальной народ, намного более затертый, открыв рты, слушал и внимал.

Дама была счастлива. Она даже не рассчитывала на такой фурор на десяти квадратных метрах. Я почему-то вспомнил, как много лет назад одна из моих многочисленных родственниц процветала в каком-то потребительском обществе, куда стекался весь импорт. Такого же плана королева была! Я все время думал, что будет, если ей в прическу засунуть палец? Что внутри? Пусто или полно? А какое оно на ощупь? Моё любопытство так и не было удовлетворено, а "вшивый домик" руками лучших представителей парикмахерского искусства превратился в белокурые локоны крупной фракции. Хотя надо отдать должное, только благодаря ее обширным связям, я щеголял в Montana и явно прибавил себе очков у лиц противоположного пола. Правда, ненадолго. До первых протертостей на коленях и еще в одном интимном месте. Позже я украсил свое одеяние сточенными октябрятскими звездочками, которые благодаря усилиям точила, утратили портрет юного вождя революции и таким панковским видом приобрел себе отряд новых почитательниц, которые, к слову, не обладали кондиционной длиной ног и презентабельностью внешности. Зато периодически брали умом и начитанностью.

Теперь, когда мои дети увидели все мое значковое великолепие, приколотое на красную бархатную ткань, спертую нагло из пионерской комнаты, то первый их вопрос был: "Откуда столько медалей?" Дурачье! Думают, раз воевал, то награжден целой коллекцией.) Да уж.

Я, кстати, когда без ног остался, думал, что мне только и предстоит в жизни, что значки да марки перебирать, а оказалось все совсем по-другому. Протезы у меня тоже всегда ассоциировались с искусственной неподъемной ногой, которая снималась вместе со штаниной и абсолютно была невозможна для игры. У моего деда такая была. Мы ее с сестрой и так, и этак, а она не поддавалась. Ну никуда ее приспособить было невозможно. Не гнулась, не кантовалась, не поднималась. Я вообще слабо представлял, как с ней можно было справиться. Когда дед отправился к праотцам, ногу отправили вместе с ним, а бабка все переживала, что гроб тяжело нести будет. Вот у людей проблемы были! На голову не натянешь. Только, думаю, в страшном сне они себе представить не могли, что я стану инвалидом войны и у меня будет две чудесные блестящие штуки, гнущиеся в коленях и дающие возможность жить полноценной жизнью. Я втихаря себя утешал тем, что не с руками расстался.

Тем временем, очередь дамы "в леопарде", наконец, подошла и я лишился объекта наблюдения. Единственное подумал, что как же мне повезло жениться на умной и веселой девчонке, которая вместе со мной расписывала ночью стены тогдашним вариантом графити, а теперь мы живем и радуемся нашей тихой и размеренной жизни.

— Слышишь, мужик, твоя очередь, не задерживай, чего ноги еле волочишь.

— Извини. Засиделся что-то.

— А-а-а-а, бывает... Помочь?

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.