Истории бойцов АТО. Почему доброволец ненавидел танец невесты

Получается, что и таких мы там мерзнем и рискуем? За их свадьбы-похороны? — возмущался солдат.

Бойцы АТО УНИАН

Может вы мне объясните, ярому пользователю сети Instagram, у вас тоже иногда складывается ощущение подглядывания в замочную скважину? Вот мне тут недавно попалось свадьба. Именно попалось. И в один миг все наработанное непосильным психологическим трудом рухнуло, не оставив от спокойного восприятия ни малейшего следа. Я, конечно, все понимаю. И служу, кстати, по своей воле, которая называется мирным словом добрая. Но тут заклинило не на шутку. Найду сейчас, сейчас-сейчас, продемонстрирую, если интересно. Вы только не подумайте, груды силикона, прически и вечерние платья — это так, на любителя. Не главное. В моем юношестве девчонки куклами Барби увлекались, так моя сестра малая, вдоволь наигравшись, затребовала на очередной праздник кривоногого пупса, а на наш удивленный вопрос сообщила, что устала от красоты и хочет просто человечка, которого можно нарядить во что угодно и уложить спать. Теперь уже племяшка им играет, только имя дала другое. Моё. Что очень приятно, конечно, хотя тяжеловато. Родители мои, видимо, чего-то начитались и я всю жизнь мучаюсь со своим названием, которое стараюсь не всем сообщать. Как обращаться? Юркой зовите. Я так привык. Вот, нашел свадьбу, смотрите.

...

Что сказать. Людей обеспеченных я, честно скажу, уважаю. Многие из них думали, рисковали, жертвовали чем-то для достижения своих целей. Но это никак не относится к определенной касте, которая разбогатела, просто сидя в теплом кабинете и принимая подношения. Ну это так, личное. А свадьба на небольшом экране мобильного гуляла еще та! Позавидовала бы каждая продавщица корейской морковки, не в обиду ей будет сказано. Понятно, что рассказывать о том, что аж в двухстах километрах идет война — не так интересно, да и надо ли, но нельзя же на самом деле так воинствовать на гулянках, показывая под толстым слоем гиалурона свое истинное лицо. Устала, если честно, рассказывать по дороге в госпиталь, что не все одинаковые, что обычных людей гораздо больше, что я сама, например, до сих пор с удовольствием угадываю в очертании облаков каких-то зверушек, а на Азовском море вполне можно найти место, где видно, как летят фламинго. И на лодке заплыть к дельфинам. И усесться с самого утра в шезлонге, встречая рассвет, и не заметить как прошел день и вот уже закат, краснеющий из-за колосков какой-то травы. Можно ездить по миру, вслушиваясь в незнакомые языки и всматриваясь в обычаи, можно пробовать вкусные кухни или ходить по музеям, можно нырять с аквалангом или без, задерживая дыхание до головокружения и кончиками изрезанных пальцев все-таки поднимать со дна раза с пятого какого-нибудь рапана или краба побольше. Можно расставлять палатку для зимней рыбалки или просто прохаживаться с коляской, выгуливая малыша. И получать удовольствие. От жизни.

...

— Ну, как вам видео?

— Безумно.

— Получается, что и за таких тоже мы там мерзнем и рискуем? За их свадьбы-похороны? За их признания в волшебной любви через соцсети, потому что в лицо о ней сказать сложно и не всем под силу?

— Получается, что да.

— Хоть на денек бы их к нам. Или на час хотя бы.

— Нужны они? Что вы с ними делать будете? Пусть веселятся. И, я вам открою тайну, не сильно им и весело.

— Думаете?

— А вы попробуйте! Шутка ли без надлежащего вида даже на улицу не выйти?

— Я и не подумал. Точно! Подождите, давайте танец невесты все-таки посмотрим.

— Зачем?

— Хочется уже до края разозлиться и начать любоваться. Звездами, например. Ну как ощущения?

— Не знаю.

Смеюсь, наверное. Или плачу. Смеюсь...

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.