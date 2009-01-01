Истории бойцов АТО. Почему доброволец ненавидел танец невесты

Получается, что и таких мы там мерзнем и рискуем? За их свадьбы-похороны? — возмущался солдат.
...
Что сказать. Людей обеспеченных я, честно скажу, уважаю. Многие из них думали, рисковали, жертвовали чем-то для достижения своих целей. Но это никак не относится к определенной касте, которая разбогатела, просто сидя в теплом кабинете и принимая подношения. Ну это так, личное. А свадьба на небольшом экране мобильного гуляла еще та! Позавидовала бы каждая продавщица корейской морковки, не в обиду ей будет сказано. Понятно, что рассказывать о том, что аж в двухстах километрах идет война — не так интересно, да и надо ли, но нельзя же на самом деле так воинствовать на гулянках, показывая под толстым слоем гиалурона свое истинное лицо. Устала, если честно, рассказывать по дороге в госпиталь, что не все одинаковые, что обычных людей гораздо больше, что я сама, например, до сих пор с удовольствием угадываю в очертании облаков каких-то зверушек, а на Азовском море вполне можно найти место, где видно, как летят фламинго. И на лодке заплыть к дельфинам. И усесться с самого утра в шезлонге, встречая рассвет, и не заметить как прошел день и вот уже закат, краснеющий из-за колосков какой-то травы. Можно ездить по миру, вслушиваясь в незнакомые языки и всматриваясь в обычаи, можно пробовать вкусные кухни или ходить по музеям, можно нырять с аквалангом или без, задерживая дыхание до головокружения и кончиками изрезанных пальцев все-таки поднимать со дна раза с пятого какого-нибудь рапана или краба побольше. Можно расставлять палатку для зимней рыбалки или просто прохаживаться с коляской, выгуливая малыша. И получать удовольствие. От жизни.
...
— Ну, как вам видео?
— Безумно.
— Получается, что и за таких тоже мы там мерзнем и рискуем? За их свадьбы-похороны? За их признания в волшебной любви через соцсети, потому что в лицо о ней сказать сложно и не всем под силу?
— Получается, что да.
— Хоть на денек бы их к нам. Или на час хотя бы.
— Нужны они? Что вы с ними делать будете? Пусть веселятся. И, я вам открою тайну, не сильно им и весело.
— Думаете?
— А вы попробуйте! Шутка ли без надлежащего вида даже на улицу не выйти?
— Я и не подумал. Точно! Подождите, давайте танец невесты все-таки посмотрим.
— Зачем?
— Хочется уже до края разозлиться и начать любоваться. Звездами, например. Ну как ощущения?
— Не знаю.
Смеюсь, наверное. Или плачу. Смеюсь...
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.