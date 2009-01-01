Истории бойцов АТО. Почему мать, жена и сын не пришли к солдату на вокзал

Он несколько минут был на вокзале родного города. После долгих месяцев траншей и окопов. И не пришли.

Солдат-артиллерист, иллюстрация УНИАН

Всю дорогу у меня не закрывался рот. Очень хотелось вдохнуть, что ли, положительные эмоции в молодого парня по имени Саша. Он перебирал длинными тонкими пальцами пакет из супермаркета и улыбался слегка печальными глазами. Ему 26. Сыну 3. Жена. Мама с тещей. Дом в селе вместо проданной городской квартиры и вполне обоснованная формулировка к этому событию: "Ребенку легче на воздухе жить". Что там еще? Да, самое главное. Он несколько минут был на вокзале родного города. После долгих месяцев траншей и окопов. И не пришли. Сын 3 года, жена и мама с тещей. "Я покурю". "Конечно". "Я еще покурю". Обидней всего мне было, что за весь наш путь, никто даже не позвонил. Ну как же, это же Саша приехал. У него мечта даже есть, что, когда война закончится, он попробует скопить пять тысяч евро и поехать в Германию за машиной.

— Вы не знаете случайно, можно же за такие деньги что-нибудь купить?

— Можно, конечно.

— Я марку не выбрал еще, а цвет знаю. Черную хочу. Как у вас. А вдруг и дом наш, заполучив машину, оживет.

— А что с домом не так?

— Он пустой. Я на войне, жена к маме своей съехала. Так проще.

— Вернетесь же когда-нибудь!

— Вернусь.

Мы говорили о политике, об увлечениях, строили планы как будем отмечать смерть #уйла, причем в этом занятии крепко преуспели и даже взбодрились. Обнялись на прощанье. Я редко потом их встречаю, а может и никогда. Саша. Днепр. 26 лет.

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Не пойдем на вокзал. Одно расстройство. И ребенка чего ради среди ночи тянуть, тем более, спать пора. Маме что-то нездоровится, а у свекрови давление. Испугается, если позвоню. Завтра уже. Он оформится, если надо, полежит, а там и отпуск дадут. Увидимся. Тем более ротация скоро. Сам говорил. Может стоит съездить дом протопить, он всю душу в него вложил. Я сначала и не против была, а потом как-то заскучала от этой сельской жизни. Ездить оттуда нелегко, а машина только в планах. И то. Неизвестно, вернется ли. У них в бригаде с начала войны потерь... Не пересчитать. Рассказали, что льготы положены бойцам, если дети в институт поступают. А куда нам в институт. Тут бы в садик попасть, в котором мест нет. Завтра уже позвоню. С самого утра. Саше.

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Я, наверное, не буду им сообщать. Одно расстройство. Узнают, что буду проездом дома, всполошатся. У мамы давление опять же. И сынок с ними захочет ехать. Теща блинов точно на вокзал притащит, громко плакать от радости на перроне будет, обниматься, пытаться меня накормить. Жена вся в слезах. Не-е-ет. Только не это. Тем более к блинам котлеты точно присоединятся. И я на перроне с таким душевным бутербродом блинно-котлетным и бабами на шее с маленьким ребенком. Натюрморт, не иначе. Даже не пейзаж. Позвоню утром. Столько уже дома не был, так что одну ночь переживу, а там и выходные. Я, слава Богу, ходячий, голова на месте, не слышу только слегка. Отпустят, думаю, на пару дней. А в понедельник обратно в госпиталь вернусь. Тем более автобус для меня бесплатный.

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Меня вдруг осенило! Да он просто им не сообщал! Он не хотел волновать понапрасну. Сашка!!! Да как же я сразу не догадалась! А глаза у тебя грустные, потому что голова болит. Ракетами неделю сыпали, попробуй тут с настроением приехать. Симпатичный ты, добрый, с мечтой о черной машине из Германии неведомой марки. И жена у тебя хорошая. И мама с тещей. Все тебя ждут. Только пока не знают, что ты уже приехал. Почти.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.