Истории бойцов АТО. Почему солдат желал смерти своему сыну

Боец в долгих разговорах все чаще упоминал, что сынок у него младший "не того".

Солдат ВСУ с ребенком, иллюстрация Facebook Народного фронта

— Чьи это следы?

— Кабана.

— Точно?

— Однозначно. Я же охотник.

— Давно был?

— Крайний раз до армии.

— Успешно?

— Не то слово. Завалил тогда кабана килограмм на двести пятьдесят. Сразу в сердце попал. Без промаха. У меня дома еще кусок в морозилке валяется. Мамонтятина какая-то уже за столько времени получилась. Хочешь угощу? Поедем ко мне? Отпуск же обещали.

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В результате бурных возлияний или еще по каким-то причинам второй мой сын родился не совсем, скажем, здоровым. Первый — прикольный, смышленый очень, в школе неплохо учится, спортом увлекается. А вот с младшим — проблема. Сначала, когда он год орал беспрерывно, я даже хотел его смерти. На самом деле. Только жалость и страх в глазах жены не позволили мне сойти с ума. С питьем завязал. Пусть в свинячий голос, но все-таки. Часто стал охотиться ходить, из дома бежал под любым предлогом и возвращаться не торопился. Через время пацан орать перестал, но не перестал ходить под себя, почти не спать и совсем не разговаривать. Беда, короче. Я вообще плохо понимал, зачем он нужен природе, этот отпрыск мой недееспособный, но вовремя мысли остановил, подумав, что не мне все-таки судить о мироустройстве, да и вообще кто я такой, чтобы решать. Жена начала еще одну миссию — таскать малого по бабкам да по волшебницам разным, мать их, но толку это все не давало. Одно только расстройство. Меня обвиняли в безучастности и злобе, что в какой-то мере было верно, поскольку ко всякого рода шаманам я на самом деле испытывал жгучую ненависть, граничащую с шизофренией. В итоге сил мне уйти не хватило, но вот мой врожденный патриотизм подсказал, что делать и я записался в добробат, откуда потом перешел на контракт в Вооруженные силы только по причине ежемесячного материального обеспечения. Семью я решил не бросать. Уже на войне вел я образ жизни, скажем, не совсем праведный, по бабам таскался вовсю, но спокойствия не нашел. Да и вообще ничего не нашел. Одна радость — это побратимы, с которыми смерть и жизнь видели. Первое чаще. И не потому, что всех убили. Просто след горе оставляло намного больший, чем радость. Такой невидимый глубокий след. Иногда казалось, что где-то в центре головы открывается кратер и извергается вулкан. Только таким жутким способом из меня выходил ужас. Когда попривык, стало легче, а в долгих разговорах все чаще упоминал, что сынок у меня младший "не того". Один раз дед, деливший со мной блиндаж и на вид имеющий за плечами лет семьдесят, а на самом деле пятьдесят восемь, изрек очень нужную для меня фразу. "Значит тебе такой нужен". Сходу мне хотелось его стукнуть по седовласой башке и спросить почему именно мне, а не ему, например. Потом вспомнил, что у него вообще дочки и внуки уже, что окончательно меня успокоило.

— Ты бы позвонил им, дурак.

— Не хочу.

— Страшно.

— С чего это ты так утвердительно? А, масон старый?

— Вот я уже и масоном стал.

— Похож больно. Ладно. Наберу сейчас. Только ты выйди. Выйди, выйди, иди себе, проветрись.

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— Как ходите?!

— Просто ставлю его ножки на снег, а там следы получаются. Он улыбается. А я думала, что никогда больше не позвонишь.

— Занят был. Прости. Пришли мне фотку.

— Пришлю. Ты приезжай, если сможешь. Мы уже не плачем так сильно. И тельце держим более-менее. И кое-какие слова произносим. Я все учу "папа". Но пока не выходит. А еще мясо твое так и осталось в морозилке. Приезжай. И ребят захвати. Стол накроем.

— Приеду.

— Мы ждать будем.

— Обещаю.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.