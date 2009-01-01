Истории бойцов АТО. Почему старый солдат разучился улыбаться

Жена умерла много лет назад, сам воспитал сына, вместе служили, а потом парень пропал без вести.

Боец АТО у пулемета УНИАН

— Вот это вы тут красивые, как салом намазанные!

— Спасибо огромное. А кто красивый?

— Да девки кругом.

— И слава Богу, что красивые, не поняла только, почему вам не понравились.

— Впечатление такое, что это самое главное. А если что-то выбивается из красивой картинки, то жизнь рушится. Не могу слышать о депрессиях по поводу неправильно выложенной салфетки на столе или о плинтусе, который на одну треть градуса не так сволочи-рабочие прилепили.

— Вы в прошлом строитель?

— Строитель.

— Кстати, у меня ассоциации с блеском всегда сводятся к густо натертым пластиком в салоне машины. Я эту натирку так и называю "Сало" и мойщики, когда я пару раз за зиму все-таки к ним заезжаю, уже знают, что "салом" не мазать.

— Редко моетесь.

— Так грязь же по горло. Все должно соответствовать.

— Слышите, а можно остановиться? На десять минут. Вы только не идите за мной.

— Прямо в лесу?

— Прямо в лесу.

— Это обязательно?

— Постоять хочу.

— Постойте.

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Я один воспитал сына. Жена умерла много лет назад. Сбили ее на улице, прямо перед нашими окнами. Пришлось узнать все садики и сопли. И слезы, и уроки. Первое время даже мамой меня дуралей мой называл. Теща просила ей внука отдать, а я не согласился. Так и выросли. Служим теперь вместе. Служили. Пропал сынок без вести два года назад. А я остался. Люди говорили, чтобы ДНК сдал, но я не хочу. Пусть он живой останется в любом случае. "Эх ты, дуралей, не вышло у нас с тобой. Надо было лучше мне пропасть, всем бы легче было. Вот мы остановились сейчас. Помнишь, когда-то грибы с тобой собирали здесь. Ты так здорово в них разбирался, даже лучше моего. Я, если честно, для этого и вышел. Ничего, что снег не везде сошел. Вон под тем деревом, по-моему, белый нашли, самый большой в моей жизни, а за холмиком целое поле маслят было".

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— Отдохнули? Все в порядке?

— Отдохнул. Я все думаю, может сдать это ДНК проклятое?

— Ищите кого-то?

— Сына.

— Сдайте, конечно.

— Сначала думал, что в неведении буду жить. А со временем оказывается, что только тяжелее. Я же один совсем.

— Надо новую жизнь попробовать начать.

— Как ее начать, если я даже улыбаться разучился?

— А вы насильно попробуйте.

— Какой в этом толк?

— Улыбнитесь, пожалуйста.

— Ну. Улыбнулся.

— Спасибо.

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Не всегда легко улыбаться. Это уж точно. Но с другой стороны, выхода нет другого. Плохо только тем, у кого с зубами проблема, а у всех остальных отговорки не принимаются.

— Алло! А-а-а, помню, конечно!

— Как у вас дела? С праздником наступающим!

— Все хорошо, спасибо большое.

— Вы знаете, я говорю сейчас и улыбаюсь. Верите?

— Не то слово. Вижу даже!

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.