Истории бойцов АТО. Почему старый солдат разучился улыбаться

Жена умерла много лет назад, сам воспитал сына, вместе служили, а потом парень пропал без вести.
— Спасибо огромное. А кто красивый?
— Да девки кругом.
— И слава Богу, что красивые, не поняла только, почему вам не понравились.
— Впечатление такое, что это самое главное. А если что-то выбивается из красивой картинки, то жизнь рушится. Не могу слышать о депрессиях по поводу неправильно выложенной салфетки на столе или о плинтусе, который на одну треть градуса не так сволочи-рабочие прилепили.
— Вы в прошлом строитель?
— Строитель.
— Кстати, у меня ассоциации с блеском всегда сводятся к густо натертым пластиком в салоне машины. Я эту натирку так и называю "Сало" и мойщики, когда я пару раз за зиму все-таки к ним заезжаю, уже знают, что "салом" не мазать.
— Редко моетесь.
— Так грязь же по горло. Все должно соответствовать.
— Слышите, а можно остановиться? На десять минут. Вы только не идите за мной.
— Прямо в лесу?
— Прямо в лесу.
— Это обязательно?
— Постоять хочу.
— Постойте.
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Я один воспитал сына. Жена умерла много лет назад. Сбили ее на улице, прямо перед нашими окнами. Пришлось узнать все садики и сопли. И слезы, и уроки. Первое время даже мамой меня дуралей мой называл. Теща просила ей внука отдать, а я не согласился. Так и выросли. Служим теперь вместе. Служили. Пропал сынок без вести два года назад. А я остался. Люди говорили, чтобы ДНК сдал, но я не хочу. Пусть он живой останется в любом случае. "Эх ты, дуралей, не вышло у нас с тобой. Надо было лучше мне пропасть, всем бы легче было. Вот мы остановились сейчас. Помнишь, когда-то грибы с тобой собирали здесь. Ты так здорово в них разбирался, даже лучше моего. Я, если честно, для этого и вышел. Ничего, что снег не везде сошел. Вон под тем деревом, по-моему, белый нашли, самый большой в моей жизни, а за холмиком целое поле маслят было".
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— Отдохнули? Все в порядке?
— Отдохнул. Я все думаю, может сдать это ДНК проклятое?
— Ищите кого-то?
— Сына.
— Сдайте, конечно.
— Сначала думал, что в неведении буду жить. А со временем оказывается, что только тяжелее. Я же один совсем.
— Надо новую жизнь попробовать начать.
— Как ее начать, если я даже улыбаться разучился?
— А вы насильно попробуйте.
— Какой в этом толк?
— Улыбнитесь, пожалуйста.
— Ну. Улыбнулся.
— Спасибо.
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Не всегда легко улыбаться. Это уж точно. Но с другой стороны, выхода нет другого. Плохо только тем, у кого с зубами проблема, а у всех остальных отговорки не принимаются.
— Алло! А-а-а, помню, конечно!
— Как у вас дела? С праздником наступающим!
— Все хорошо, спасибо большое.
— Вы знаете, я говорю сейчас и улыбаюсь. Верите?
— Не то слово. Вижу даже!
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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.