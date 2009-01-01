Истории бойцов АТО. Полковник десанта и дама с собачкой

Дождалась… Он с ней почти тридцать лет, еще с лейтенанта.

Я не знала, как они должны выглядеть, эти настоящие полковники. Причем с передовой. И десантники. Вы сами себе пофантазируйте. А перед нами стоял высокий худощавый человек с острыми глазами, который полгода не был дома, а на войне совсем недавно стоял "на нуле", теряя и приобретая.

— Нашего Юрку с почестями похоронили. Всей бригадой.

— Мы знаем.

— Кого? Юрку?

— Да.

— Его снайпер снял. Маму Таней зовут.

— Все так.

— Послушайте. За мной тут со всеми регалиями приехали, со "скорой", с врачом, а я домой хочу. Попросите, чтобы меня домой отпустили. Всего на несколько часов. Я в семь утра буду.

— Батя, да ты же полковник, только прикажи. Тем более девчонки меня везут и тебя заодно доставят.

— Нет. Я попрошу. Только бы не отказали.

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Повезло ужасно. Среди ночи вдруг попасть домой. Всего на несколько часов. Когда приезжал в прошлый раз, еще совсем тепло было, а теперь почти тепло. Своих ребят отпускал отдыхать, а до себя все очередь не доходила. И до Юрки не дошла. Не сберег. Слов нет. Моя жена уже позвонила, что на улицу вышла. Говорит, с собакой пройтись, а на самом деле встречать. Дождалась. Мы с ней почти тридцать лет, еще с лейтенанта. По всем гарнизонам. Я десятки парашютов износил, а она всё рядом. Странно, что еще сама прыгать не научилась, чтобы за мной и в воздухе наблюдать. Ждет она. Ты смотри, а если ноги промочит, ветер вон какой разошелся и сырость. Хоть бы оделась потеплее. С собакой она гуляет среди ночи. Ну-ну. Пирожками уже, наверное, на весь дом пахнет. Сколько там времени. Семь часов осталось. Пока доедем, будет пять. Целых пять часов за полгода!!!

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Всем пацанам расскажу, что с самим полковником ехал. Нас и эвакуировали вместе. Классный мужик. Прямо заслушиваюсь. Я-то сам из танковой бригады, поэтому про десант интересно. И по военной истории много знает, и просто про город. Мне вон какую экскурсию провели. Девчонки рассказывали, и он не отставал. Повторили все новые названия улиц, в темноте попытались рассмотреть хоть что-то. А я увидел! Глупо так, пятнадцать лет в Киеве жил, а здесь никогда не был. Красиво. Даже, когда грязно, красиво. В лужах фонари отражаются, тем более мне рассказали, как зимой бывает, а как летом. Приеду обязательно. Теперь уж точно решил. Задремаю... Смотри-ка, а женщина с собачкой на самом деле ждет. Возле почты. Он попрощался, поблагодарил, взвалил на плечо рюкзак и размеренно пошел ей навстречу. Хотя мне показалось, что побежал.

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— Классные такие.

— Ну да. И полковник, и танкист, который в Днепре не был.

— Можно я тоже подремаю, не скучно будет молча ехать?

— Спи! У меня тут свое наслаждение. Первый раз за зиму лед с дороги сошел! И настроение классное.

— С чего это ты?

— Целых пять часов счастья человеку подарили! Представляешь?

— Это так мало.

— Когда как. Сегодня однозначно хороший день. Или это уже завтра?..

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: citydog.by