Истории бойцов АТО. Пойти в армию, чтобы освобождать камни Донбасса

В портфеле бойца бережно хранились всевозможные карты, планы местности, рисунки и визитки.

Терриконы Донбасса igorvinogradov.livejournal.com

— Почему-то очень нравится шорох камней в горах. Характерный такой, знаете? Наступаешь прорезиненной подошвой или слегка скатываешься и звук этот в тишине. Никогда не забуду. Бывало усядусь отдыхать и ногой специально перебираю. Наслаждение сплошное. Если еще и пыль поднимается, то вообще чудесно. Такие облака небольшие. Если ветра нет, то всегда наблюдал как они развеиваются. Теперь не верю, что все прошло. Кстати, у меня блокнотик имелся, в который я даже записывал всякие интересные рассказы, только потерялись они, а по большому счету, кому они вообще были нужны.

Сам я не большой талант, а показать кому-то стыдно было. Всё боялся, что засмеют. Не люблю, когда надо мной смеются. Поэтому и друзей не нажил. Даже день рождения справлял в одиночку. Напьюсь, музыку послушаю, помечтаю. Бывало представлял себя каким-нибудь достойным человеком, а бывало и совсем наоборот. Засыпал на диване или прямо в кресле и одна была забота — не закурить и не сгореть в постели. Пожалуй, это единственное, что у меня выходило безукоризненно. В общем, жизнь протекала только летом. В горах. А остальное время я ждал. Как же тяжело от этого ожидания, вы себе не представляете, зато все компенсировалось шорохом камней под ногами. Ж-ж-ж-ж-жих. Награда моя за весь год!

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Ради этих путешествий я готов был весь год в одних кроссовках и в одном свитере ходить, в дом ничего не покупать, есть кашу с буряком и пустой суп, от которого уже не просто есть, а жрать хотелось. Сначала я пробовал сосиски дешевые брать, так от них тошнило сильно. Несколько раз в неделю позволял себе сало, а бухал, как я уже говорил, раз в год. На день рождения, который у меня случался с завидной регулярностью прямо в новогоднюю ночь.

В моем шкафу, который помнил, как минимум, прабабку, стоял портфель, в котором бережно хранились всевозможные карты, планы местности, рисунки, визитки, а рядом на полках, где носки перемешались с шапками, рубашками, ветровкой и даже плавками, просто-таки в воинствующем порядке разместились походные вещи. Я смотрел на них и знал. Что наступит лето. И однажды оно наступило. Только совсем другое. Вот, что я хотел спросить. Кому можно все мое добро нехитрое оставить, если с войны не приду? Не знаете? Думаете приду? Просто очень хочется, чтобы пригодилось. Я же с любовью выбирал. Особенно обувь. Там подошва специальная должна быть. Что вы спросили? Не расслышал.

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— Зачем в армию пошли?

— Камни свои освобождать. Смешно?

— Совсем нет. Стоящее дело.

— Никак мне без них. Понимаете?

— Да.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: igorvinogradov.livejournal.com