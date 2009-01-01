Истории бойцов АТО. Пугающее молчание

Волонтер спросила бойца не нужна ли какая помощь, а он посмотрел недоверчиво и отказался.

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— Вы откуда родом?

— Недалеко здесь.

— А служите где?

— В АТО.

— Ясно. Зовут знаю как. Мне сказали.

— Ну и замечательно.

Молчание всегда немного пугающе. Может, болит что-то. Может, случилось. Пацан симпатичный и молодой, не пьет и не курит, причем этак воинствующе не курит. Как надпись на пачке. Без шансов. Я все равно улыбнулась ему, спросила не нужна ли какая-либо помощь, а он посмотрел недоверчиво и отказался.

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— Ранение у вас?

— Болезнь.

И почти замолчал до конца нашей дороги. Может, надо было чем-то его развеселить? Вряд ли. Я сама терпеть не могу, когда ко мне пристают с разговорами таксисты и продавцы шмоток. Иногда еле сдерживаюсь, чтобы не послать, особенно, когда из недр вешалок вынимается "сногсшибательный" вечерний наряд и я с удивлением узнаю, что именно он мне к лицу и только в нем возможно моё существование. Еще коварство зачастую проявляют маникюрши и нарастительницы ресниц. Собственно, поэтому ногти мои срезаны под корень и обточены собственноручно в какую-то удобную минуту, а растить ресницы помогает старинный и покрытый мхом французский производитель косметики. Красота, конечно, требует жертв, но не таких убийственных. Как с воякой-то моим быть, не скажете? В общем, решила я просто на него иногда посматривать. Пусть себе едет тихонько, если ему так нравится.

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— Запах нехороший.

— Свалка.

— Ясно.

В какое-то мгновение он вроде бы улыбнулся, а может это фура встречная светом своим на лице его сыграла. Пусть даже так. Интересно, некоторые говорить не могут, а говорят и радуются этому, некоторые идти не могут, а идут. Что тут скажешь. Мой попутчик, наверное, просто о чем-то мечтал. Только глаза часто поднимал, оценивая обстановку и степень опасности. Ну мне так показалось. Иногда в свете фар мелькали первые мошки или бабочки, особенно рано зацвела одинокая абрикоса, причем сразу буйным цветом, проехал какой-то не совсем вменяемый велосипедист в черном, неуловимым очертанием различимый на дороге, новая яма появилась, а старая залаталась, не проснулись акации и помялся знак "уступи дорогу". Кто-то его, похоже, пожевал. Наверное, он сделан из того же материала, что и детища китайского автопрома. По пути нашего следования около одного из дворов вижу уже третий год машину с выпавшим на землю двигателем, которая "всего лишь" неловко заехала на бордюр и съехала с него совсем уж неудачно, потеряв при этом всё, что находилось под капотом, а также репутацию, которая, на мой взгляд, была слишком завышенной. Историю про бордюр узнала непосредственно у хозяина, поборо́в неловкость и остановившись удовлетворить свое любопытство. В заключение своего рассказа он сплюнул с губ прилипшие остатки семечек, строго на меня посмотрел и сказал ёмко и многозначительно: "Б...ь", давая понять, что разговор окончен. Сначала я приняла это на свой счет, но быстро поняла, что ошиблась, поскольку встреченный мною в тот день татуированный боец с огромным бланжем показался из открытого окна и любитель семечек стал "значно добрішим". Вот и наш поворот у пожарки, несколько светлых окон в спящем госпитале и дежурная медсестра, поджидающая нас у входа.

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— Вы приехали. До свидания! Выздоравливайте поскорее.

— Да-да. До свидания.

...

Почему же он все-таки молчал?

...

Она бы много говорила. Видно же сразу. А я так сильно устал. Еще и зуб ко всему прочему разболелся. Да и вообще, что тут сказать. И так все понятно. Без слов.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.