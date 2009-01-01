Истории бойцов АТО. Разведчик-шахтер без гроша за душой

Доброволец брил голову для удобства, серьга в ухе уже была много лет.
К слову сказать, чемпиону, по большому счету, тоже было "пох", вернее он решил, что какое-то невиданное единоборство и куча отметеленных соперников уже и есть самое большое достижение в жизни. Но завидовал я ему смертельно, поскольку моя шахта даже к пенсии не обещала не то, что расширения жилплощади, а и вообще чего-либо. Мне обещали только билеты на футбол на матч "любимой команды", за которую я в жизни не болел, но боялся в этом признаться. В таком случае я рисковал перейти из разряда существ в какие-нибудь насекомые. Приходилось пить пиво и смотреть футбол.
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Когда зашли в город наши "братья" на танках, я офигел. Это мягко говоря. Мои мозги все-таки не были наглухо отбиты и пропиты, как у соседки тети Нади, которая хоть и не пила, но с довольной улыбкой подсчитывала миллионы в рублях, обещанные ей кем-то из телевизора. Я, видимо, пока работал и отдыхал, все пропустил. Что интересно, соседку начали раздирать сомнения только после того, как мужичку напротив и двум его сыновьям отрезали головы среди дня и выставили на всеобщее обозрение. Ладно, если бы они бандитами были, а то обычные люди. После такого события Надежда Эдуардовна стала как-то молчаливей и перестала верить в миллионы. Так мне показалось.
А я в это время продолжал наполняться откуда-то взявшейся гордостью за свою страну и планировать выезд. Выбрал городок поменьше, где наши стояли, переехал и рискнул служить, чего в свое время не сделал. Зачем? Показалось, стыдно будет, если я за свой дом не пойду. Ну и вот еще. Моя любимая футбольная команда — не буду говорить какая — стала открытым моим увлечением. Наконец-то я мог не скрывать этого. Раз в месяц звонил Эдуардовне и узнавал, как там моя квартирка, на что она странным голосом отвечала, что все в порядке. А три дня назад сообщила о впущенных туда квартирантах. Каких? Я догадывался. Дура старая. Хотя... Позже она уехала в Крым к каким-то родственникам, и я в тайне мечтал, чтобы ее квартиру тоже посетили "квартиранты". И больше не звонил. Как еще сказать, что имя Надя вызывало у меня рвоту.
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Но все резко изменилось в одно мгновение с приездом в нашу медчасть девушки Нади, имя которой почему-то показалось мне даже красивым. Она подарила пакет с пряниками и тоже поинтересовалась, как меня зовут. Я — Влад. Разведчик. Шахтер. Без гроша за душой. Выложил все про себя, а зачем в заблуждение человека вводить. Женат не был. Татуировка не из зоны. Еще что? Плавать не умею к стыду своему. Не был за границей, но очень хотел бы побывать. Родня — не знаю где. Близких уже похоронил. Люблю животных, кошек особенно. Голову брею для удобства. Серьга в ухе уже много лет. Для чего? Не знаю. Рок уважаю. И петь под гитару. Очень люблю футбол. Домой? Раньше хотел, а сейчас совсем нет. Вещи? Новые наживу. Люблю порядок. Глаза голубые. Да вы и сами видите. Подходит?
— Я подумаю)))...
— Забыл совсем. Я сам все себе стираю и готовлю сам.
— Кофе сварите?
— Ну конечно! Крепкий?
— Крепкий. Без сахара.
— Тогда с молоком.)))
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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.