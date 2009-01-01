Истории бойцов АТО. Сбежать в армию от страшной жены-дуры

Жена сидит дома, ни дня нигде не работала, детей вырастила теща, еда тоже на теще.

Боец в палатке УНИАН

— Никак не мог ей доказать, что по телевизору не только правду говорят. И что сегодняшний рецепт омоложения уже завтра может стать рецептом усиленного старения, а способ засолки помидоров, начиненных чупа-чупсом, мне вообще не нужен, равно как и стакан какой-то чудесной настойки по утрам и схема установки детской песочницы из пластиковых бутылок, еще не успевших быть собранными бомжами и сданными на базар "под молоко".

Как же я ненавижу грязь! Да. У меня в блиндаже чисто. Форма у меня чистая. Стены чистые. И даже есть постель. Из темно-синего спальника, который раньше грел меня в палатке у моря, а теперь здесь. Этот синий цвет был своего рода спасением по причине того, что создавал эффект кажущейся чистоты. На самом деле все обстояло гораздо прозаичнее и я в этом отдавал себе отчет. Кровать свою я заправлял даже под обстрелами. Ну не могу по-другому. Хотя бывает, что не успеваю — это когда так жарко, что кроме своих прямых офицерских обязанностей ни о чем думать больше не в состоянии. Она бы сказала, что я не в себе, а я педант, понимаешь?

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Короче, дура у меня жена — страшная. Сам ее стесняюсь всю жизнь и не могу понять каким образом столько лет с ней прожил. Если бы гуляла или еще что-нибудь учудила, так нет, сидит дома, ни дня нигде не работала, детей вырастила теща, еда тоже на теще, которая, кстати, очень приличная баба. А женушка тем временем все черпает телевизионные советы, ваяет себе какие-то прически на голове, призванные, видимо, реабилитировать наш безумный брак, который ничем уже не спасти. Мне даже не страшно, если убьют. Ну что мне с ней делать? Куда деть? Вроде и жалко ее, пропадет ведь, дурочка.

Зачем женился спросишь? Сам не знаю. Мне все вокруг, будь они не ладны, говорили, что пора. Пора семью создавать, пора детей заводить, потом пора купить то, а потом это. Ужас какой-то. Я вдруг осознал, что ни дня в своё удовольствие не прожил. Не совершил ошибок, не покаялся в них, зато покаялся в куче того, что вовсе ко мне отношения не имело. Первый мой шаг самостоятельный — это вот этот блиндаж, который по совместительству и первое мое жилье. Все чаще ловлю себя на мысли, что возвращаться домой не буду. Плохо мне там. Когда война, даст Бог, закончится, останусь служить. Нравится мне это, несмотря на всякие трудности и несуразицы. А еще я пишу стихи. Хотите почитаю? Нет? Почему? Жаль. Рыбу ловить люблю.

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— Это вы к чему?

— Мужики вон на льду сидят, обзавидоваться можно.

— Они не только сверху сидят, частенько бывает, что и плавают.) Никогда не понимала такого увлечения.

— Да тебе и незачем. Борщи вари повкуснее да за детьми смотри.

— Я вроде нормальные варю, могу угостить. Смотрю, вы прямо женоненавистник какой-то.

— Да с вами только свяжись.

— Это просто не встретился никто.

— В том-то и дело, что встретился. И я не знаю, что с этим делать. Вот как ты считаешь?

— Не знаю. Время покажет. Жить, наверное.

— Твоя правда.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.