Истории бойцов АТО. Выходить из окружения, погибнуть и воскреснуть ради любви

Парня засыпало землей, как в могиле, а сослуживцы видели это.

Крест на месте ожесточенных боев vk.com/strelkov_info

— Я про вас напишу.

— В смысле?

— В прямом. Вы не против?

— Нет. Но что обо мне можно сказать? Года за три со мной ничего интересного и хорошего не происходило. Может не стоит? Писать же надо увлекательно, чтобы людям нравилось.

— Я так не умею. Мне всегда нравилось вещи своими именами называть, хотя это и не нравится большинству. Не добрая я, понимаете? Ни капельки. Поэтому и на заказ работать не собираюсь. Знаете, бывает надо селедку описать, чтобы лучше брали в супермаркете или рассказать, что красный порошковый шмурдяк — ни что иное, как драгоценное вино чьего-то потомка, который похитил именно эту бутылку во время убийства эрцгерцога Фердинанда перед началом мировой войны. И совсем неважно, кому и сколько было лет. И что мировая разворачивалась первая. Главное — оправдать цену этого напитка богов, который, мне кажется, именно сегодня выпил сосед, ехавший со мной три этажа в лифте и эти три этажа показались дорогой в вечность.

— Однако. Нечем возразить. Но обо мне что сказать?

— Например то, что вы в холодину одеты в тоненькую куртку.

— У меня порвался бушлат. Он там, в сумке. Тетя Лена обещала зашить.

— Я бы помогла, но совсем не умею. А кто такая тетя Лена?

— Моя воспитательница из детского дома.

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Моя воспитательница. Она всего на несколько лет старше. Пришла к нам сразу после института. Должна была преподавателем работать, но не было свободной ставки, и она согласилась на то, что было. Ну с ума я сошел сразу. От счастья. Если раньше считал дни до совершеннолетия, то теперь как бы обратно считал. Чтобы помедленнее тянулось. Чем так душу тронула? Она не кричала. Ни разу и ни за что. Но по какой-то причине не хотелось ее никак обижать, потому что глазищи с детскими ресницами сразу наполнялись слезами, как будто я нанес ей личное оскорбление. И я не наносил. Стал получше учиться и читать книжки, с которыми она не расставалась. Занялся боксом и единоборствами, бегал по утрам, купался круглый год в реке, прорубывая во льду бассейн, в котором раз в год, на Крещение, ко мне присоединялась толпа верующих почему-то только в этот день людей. Но я не возмущался. Пусть. Несмотря ни на что, восемнадцатый мой день рождения все-таки подошел и я, получив все необходимые документы, дождался Лену возле ее дома и быстро произнес: "Я тебя люблю". Она испугалась моего внезапного появления, вздрогнула и... Ничего не расслышала. Я извинился и убежал. Не время, значит, ей знать. Не время.

Позже, когда мы выходили из окружения, я умер. Вернее, как. Меня землей засыпало, как в могиле, а пацаны видели это, Витька бросился спасать, но не смог. Без обеих ног остался. Когда я откопался, он уже был неживой. И вот теперь по ночам третий год вскакиваю с одной только мыслью, что вдруг мне просто показалось, что у него не бьется сердце и глаза не реагируют. Надо было его тащить. Надо. Эх... Его маму зовут тоже Лена. И Витька у нее был одним на свете человеком. Бушлат к ней поеду зашивать. Точно. Я сразу так и думал, да только, когда имя Лена произношу, то сразу воспитательница моя перед глазами, а уж потом все остальные. Решусь как-нибудь о чувствах своих сказать. Точно. Решусь.

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— Поэтому и говорю вам, что тут рассказывать. Расстройство одно.

— А я не боюсь плакать. Если больно — плачь, радостно — смейся. Бывает так, что все вместе. Тоже подходит!

— Просто кажется, что может почаще радоваться надо?

— Знаете, в моем любимом парке есть местечко, где как-то особенно красиво. Я каждый день прохожу там и радуюсь. Вот с вами познакомилась — тоже радуюсь.

— Со мной??? Почему???

— А просто вы человек хороший. И все-таки я о вас напишу.

— Может про вино лучше?

— Вино лучше пить.)))

— Так вы же сказали, что оно герцога какого-то, дорогое очень.

— Найду дешевле.)))

— И то так. Будете пить, пожелайте мне чего-нибудь хорошего. Я все-таки решился поехать ту фразу свою сказать. Пусть знает!

— Хотите совет? Вы погромче ее кричите, фразу свою! Чтобы наверняка. Слова просто очень хорошие. Жизненные.)))

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.