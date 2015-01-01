Истории волонтера. Когда боец АТО — неудачник в 41 год

Боец все пытался доказать, что что-то из себя представляет, что сильный, что может.

Бойцы АТО, иллюстрация УНИАН

— Так и живем.

— Скептик?

— Неудачник.

— Сразу так и неудачник?

— Понимаете, мне уже сорок лет. Даже сорок один. А я никто. Не вышло в жизни задуманное, а может и задуманного особо не было. Болтался себе, куда ветер понесет. Все пытался доказать, что я что-то из себя представляю, что сильный, что могу. Рассказывал всякие сказки вокруг.

— Жизнь себе придумали?

— Типа такого. Не сильно и придумал, если честно. Просто лучше хотел казаться, как бы значимей, что ли. И на работе как бы незаменимый, и дома как бы, и хобби даже как бы. Не от сердца. И даже семья. Вроде жена нормальная и дети, а сердце не на месте. Я как будто со стороны наблюдал.

— Получилось, что только в армии себя нашли?

— Не совсем так. Я давно идейный. С Майдана начинал. В армии когда оказался, полегче стало на душе, но все равно. Не знаю, поймете ли. Я взял и английский выучил. Просто так. По детским книжкам. Сначала интересно было, развлечение такое, а потом, когда уже общаться смог, то мысли стали одолевать, зачем он нужен, и что теперь. Собственно, так и вышло. И что теперь. Всю жизнь так. Делаю-делаю, из кожи вон лезу, а результата нет. Сорок один, я повторюсь. Все-таки руки опустились.

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— У меня, в принципе, тоже такое бывает, как и у всех людей. И независимо от возраста.

— Да я понимаю, только где она та тропинка, по которой идти не страшно? Моя дорога. Где она?

— Не знаю...

— Вот и я не знаю! А хочется же! Хочется себе, в первую очередь, доказать, что все возможно!

— Я, если честно, даже не могу себе представить, что еще вы себе не доказали. Жизнью рискуете каждый день, не побоялись служить и...

— Вот именно, что "и". И-и-и-и-и?

— Бесцельный разговор.

— Когда-то спортом занимался. Спросите, нравилось? Я скажу, да. Только это неправда. Экипировка нравилась, соревнования. То, как на улице смотрели. И всё!

— Ну и что.

— Как ну и что? Мне же больших результатов во всем хотелось, а не так. Плохо как раз то, что ни в чем, ну ни на грамм, этот результат не пришел. Даже сейчас после ранения в отпуск поеду домой, пойду по улице, все на меня смотреть будут, дети гордиться, в школу пригласят. Только толку с этого ноль.

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— ...

— Молчите?

— ...

— Вот и молчите себе на здоровье.

— А я и молчу.

— Так скажите что-нибудь.

— У вас глаза красивые. И форма очень к лицу. А еще совершенно бесподобная ленточка, какое-то особое плетение, никогда не встречала.

— Дочка

— Я так и подумала.

— Говорите еще.

— Что же еще.))) Еще мне приятно, когда человек интересный встречается.

— Я вам показался интересным?

— Очень

— Спасибо. Спасибо вам. Не зря все-таки язык учил!

— Мы разве говорили по-английски? Я что-то не заметила?

— Ничего-то вы не поняли.

— Согласна.))))

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.