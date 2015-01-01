Истории волонтера. Когда бойца АТО лучше обнять, чем пожать ему руку

Сцепив зубы, раненый улыбался, рассказывая о своем программистском прошлом и почти трехлетней войне.

Боец отправляется в зону АТО и прощается с девушкой УНИАН

Дворники в машине играют ключевую роль. Особенно, когда поезд затягивают за перрон, и с полной ногой осколков нужно выпрыгнуть из тамбура прямо в сугроб. Фух. Получилось у него. А у меня поймать получилось. Я наглым тоном поинтересовалась у проводника не пьян ли машинист, на что он только махнул рукой, не удовлетворив мое любопытство ни на одну ниточку.)

Предрождественская ночь многообещающе отстаивала свое право стать богатой на события и на лёд, который падал прямо с неба. Правда, иногда с этого же неба падало что-то похожее на дождь, но ничего в корне не менялось и при каждом повороте мой мигающий правый или левый фонарь отражался в дороге, как в шикарном зеркале.

Наш боец с осколками упорно отказывался положить ногу на сиденье, ссылаясь на невероятно комфортное свое состояние и, сцепив зубы, улыбался, рассказывая о своем программистском прошлом и почти трехлетней войне. А еще о страхах, что с такой ногой закончится футбол, который был главной и пока единственной любовью всей его жизни.

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— Мне магнитом осколки тянуть будут?

— Скорее всего да.

— Это очень больно?

— Нет. Не по живому же. Обезболят.

Телефонный звонок прервал наши медицинские изыскания и через несколько минут мы знакомились с нашим новым попутчиком.

— Роман.

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Здесь, собственно, дворник, исправно отходивший сто лет, а, честно сказать, восемь, вдруг начал как-то кривовато ходить. На инстинктивном уровне. Плохие мысли были отправлены куда подальше, но это совсем не помогло. Он отвалился. Вот просто взял и отвалился. Перспектива открывалась такая не радужная, что мы даже слегка растерялись, но наши бойцы, пользуясь обледенением, все-таки решили вопрос единственно доступным способом. Приставили, подождали пару минут, приморозили. Почти сварка! Патон в страшном сне такого не представлял. Но оно же работало, что интересно. И наш путь продолжился до ближайшего ночного магазина на заправке, где торгуют всем подряд по какой-то особой, почти спекулятивной цене. В этом райском месте был выбран новый дворник совершенно космического вида. Я даже обрадовалась такому стечению обстоятельств, поскольку в обычной своей жизни жадность победила бы и было бы срочно посчитано, сколько раз за эти деньги можно сходить в бассейн, например, или куда-нибудь еще. Но на этом все не закончилось. Девичью часть довольно однозначно оттеснили от кассы и строго сообщили.

— Подарок. На память. Или на Рождество.

— Но он такой дорогой. И такой красивый. У нас есть деньги.

— Нет.

— Спасибо большое. На самом деле, спасибо.

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А дальше мы просто молча ехали. Я представляла себя водителем той удивительной машины под названием "Ice Master", которая чистит каток и почему-то завораживает своими точными движениями. Иногда даже кажется, что парень, управляющий этой штукой, в какой-то мере оттачивает свое мастерство, чтобы избежать лишних поворотов. С неба так и продолжало падать нечто странное, зеркало мы все уже даже полюбили, к дороге приноровились и сделали музыку погромче. Когда прощались, я сняла перчатку, и мы пожали руки. Интересно, успеют примерзнуть? Лучше обняться. Проверено уже.)

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.