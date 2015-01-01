Истории волонтера. Когда у бойца АТО появилась вторая "жена"

Когда кризис грянул, он сначала лег на диван на полгодика, как это у мужиков водится, а потом на войну ушел.

Украинский военный в зоне АТО, иллюстрация УНИАН

...Наверное уже всё лучшее закончилось. Парижи, Миланы, Мадриды, бунгало на островах, шмотки, бренды, рестораны. Но как же вкусно было! М-м-м… Объедение. Казалось, так будет вечно. Да. И шубу. Шубу так и не купила. До пола. Теперь я даже в ванной не плаваю. Бойлер электричества много жрет, не до купания. Ой, а еще вряд ли когда-нибудь над нами, полупьяными тельцами в шезлонгах, будут помахивать опахалами люди в белых одеждах, изображающие рабов.

Чего-то сразу вспомнилось, что в каком-то санатории лет двадцать назад одна из милых дам рассказывала, что ее внучка, попавшая по неведомой мне причине в далекую Новую Зеландию, уже тогда пользовалась рычажковым краном, когда голову мыла. Экономила. Ура!!! Мы почти маори! Или, на худой конец, их потомки.

Ко всему прочему от меня еще и муж ушел. Мы так здорово жизнь жили, веселились, детей даже успели родить. Ну ладно, не детей, а сына. Короче, только без шубы я осталась. Всё остальное увидела. Когда кризис грянул, он сначала лег на диван на полгодика, как это у мужиков водится, а потом на войну ушел. Офигеть. Он носков себе ни разу в жизни не постирал, кушал только с салфеткой, нож с вилкой — это вообще без обсуждения. Пару раз в отпуск приходил, но вот что интересно. Закончились наши веселые деньки — закончились и интересы общие. Смотрели друг на друга украдкой. Глаза отводили.

У него там жена, я так поняла, новая появилась. С долгим революционным прошлым. Да и я, честно сказать, не совсем дома сидела. Он просто оказался хорошим человеком. Мы разговаривали подолгу, иногда смеялись, но в меру. Много ходили по городу. Просто так. Он, кстати, тоже с войной связан. Врач. В свое время Конго, и всякие Кот-д'Ивуары прошел. И у нас, конечно, послужил. Рассказывал, правда, мало. Только тихо произнес, что было страшно.

Мы часто ездили на природу, в лес или на озеро, жарили там мясо, играли в бадминтон. Я расстилала на траве большой клетчатый плед, и мы молча лежали, рассматривая небо. Зимой ездили на лед, он прорубывал лунку и рукой толщину проверял. Если все безопасно, то мы надевали коньки и по несколько часов подряд скользили. Между островами. Прямо там, где летом плавали.

А ко всему прочему, сын, едва отметив совершеннолетие, вдруг женился, конечно же на хищной "тетке"))), которая родила ему вполне симпатичного белобрысого отпрыска, моего внука. "Тетка" оказалась на поверку очень даже милой, я даже полюбить ее смогла, причем сразу. А бывший мой тоже в порядке. Демобилизовался. Женился. Я рада за него. Мы даже рождение внука все вместе отмечали.

...

— Я так ничего тебе ценного не подарил. Может давай в путешествие поедем? Тут денег накопил чуть-чуть. На двоих хватит. А хочешь, молодежь нашу отправим, а сами с внуком, по-стариковски. А может шубу? Ты когда-то говорила, шубы нет!

— Странно так. Всю жизнь мечтала и вдруг расхотелось. Знаешь, а давай в теннис сыграем. В настольный. Хочешь?

— Очень.

— Поехали!

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.