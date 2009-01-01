Истории волонтера. Когда у бойца АТО свадьба по залету, а отношения — по любви

В начале лета, прямо в разгар вступительных экзаменов, парню сообщили о беременности.

Сразу после школы я решил жениться. По залету, конечно. Девчонка была веселая и очень симпатичная, на пантеру похожа. Она зажигала дни напролет возле киосков, помните такие оазисы торговли в 90-х, и чем-то я ей приглянулся, когда ежесекундно оглядываясь, покупал поштучно сигареты и жевачку "Love is...", помогающую скрыть просто воинствующий запах тлеющих табачных стволов от классного руководителя и учительницы по истории, которая славилась на всю школу своим нетерпимым отношением к курению. У меня, правда, мелькала мысль, что она тоже балуется каким-нибудь Camel на досуге, уж больно желтый у нее палец был, а девчонки в классе говорили, что это от сигарет.

Да, про женитьбу. В начале лета, прямо в разгар вступительных экзаменов, мне сообщили о беременности. Я не так сильно испугался самого факта отцовства, как момента знакомства моей избранницы с родителями, а особенно с бабушкой, которая у нас в семье считалась особой неприкасаемой. Иногда казалось, что она все-таки решится произнести: "Зовите меня просто Бог". Значит стало мне страшно совсем не по-детски. Моя будущая жена, судя по всему, настроена была решительно, а я ее уже тогда побаивался. Пошли мы в итоге. Познакомились. После этого я три дня из комнаты не выходил, а телефонный провод попросту отрезал. Ибо нефиг.

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Свадьба все-таки состоялась. Как я ее пережил — не знаю. Один костюм чего стоит. Чувствуешь себя членом правительства или комсомольским секретарем. За что же такое наказание! А женушка моя вся в белом, сама невинность. Спектакль, одним словом, ещё тот. Зато все жизни желали долгой и счастливой и целоваться заставляли на счет, а у меня заеда откуда-то взялась на губе и кроме боли, я ничего от этих поцелуев не испытывал. Ну отбыли, к счастью, хотя и с трудом. В институт через месяц поступил, в университет, на географический факультет. Вот всегда было интересно, кем же я стать собирался? Наверное, великим путешественником.

Еще бы! У бабушки-богини внук должен только великим быть.) У меня, кстати, отец на корабле плавал, на торговом. Только он ушел от нас, когда я пацаном еще был. Короче, родился у нас Левон. Она так захотела. У бабушки, как мне показалось, чуть нимб с головы не слетел. Я тоже все сразу понял. Тогда еще никаких экспертиз не делали на отцовство, да и сам не стал бы с этим морочиться. Пусть у ребенка будет какой-никакой отец. В благодарность Левон Александрович улыбался мне целых полгода своим беззубым ртом. Потом я благополучно бросил свою географию и ушел в армию. Так до сих пор из нее не возвращался.

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— О сыне знаете что-нибудь?

— Нет. Если честно, даже не очень и хочу.

— Другая семья?

— Тоже не угадали. Вернее, не совсем.

— Намечается?

— Посмотрите. Вот фотография ее недавняя.

— Да тут одни кисти рук!

— Я попросил, чтобы так сфотографировала. Неужели вы не видите, как это красиво?

— Вижу, конечно.

— Она звонила и сказала, что хочет ко мне приехать проведать. Можно ей ваш телефон дам, дорогу расскажете? А то я в темноте не сориентировался.

— Можно, конечно. А кто она у вас?

— Просто красивый человек. Двадцать лет искал.

— Главное, что нашли

— Нашёл...

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: wedding-mood.com