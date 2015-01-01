Истории волонтера. Когда у танкиста брови и ресницы обгорели, а волосы — серого цвета

Раньше танкист во Флоренции на площади рисовал, а потом пошел в АТО.

Украинский танкист на учениях ВСУ под Мариуполем Фото: Facebook штаба АТО

— Вперед? Или назад?

— А ну не торопи меня, дай выйду гляну.

— Мне кажется, что вперед!

— Ничего подобного. Как раз назад!

— А-а-а-а! Она еще и в бок сдвигается. Ты чувствуешь? Она ползет, как змея!

— Да ладно, далеко не уползет. Сейчас что-то придумаем.

— Давай, может веток подложим под колеса?

— Давай подложим.

— Я выйти боюсь, а вдруг она дальше в бок сдвинется.

— Ничего не сдвинется, она там крепко стоит. И потом, мы же не в горах. С чего ты вообще взяла, что мы сильно застряли?

— Так не видно же ничего под снегом. Лед, разве что. Ладно, выхожу за ветками.

— Давай под правое колесо, оно буксует, а я раскачаюсь и выеду.

— Точно знаешь?

— 100 процентов.) Вот видишь!!! Сцепление только чуть припалила, воняет. Ладно, чуть не считается. Развернуться бы где-нибудь, чтобы в капкан не попасть. Где? Говори, где разворачиваться?

— Едь уже как-нибудь, задним ходом едешь и едь себе. Потом.

— Когда в автошколе училась, все время недоумевала, зачем нас изводят маневрированием и задним ходом, а вот уже сколько лет понимаю, что ехать вперед — это для... Сама придумывай для кого.)

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— Мужики, вот честно, вы ох..ли? Нельзя было меня одну пропустить? Одну! Куда бы ваш "Урал" на фиг делся, если он уже в кювете валяется. Тем более я видела, как он туда попал. Далеко не без вины водилы вашего. А если у меня бензина не хватит на погреться? Что тогда? Водой будете меня заправлять?

— Та иди ты. У нас приказ вытащить, а ты подождешь. Ничего страшного.

— Слышишь, сержант, дай-ка я пропущу ее. На самом деле не по-мужски сделали. Вы по кромочке проедете? Сможете вот здесь? Я просто не отодвинусь уже дальше.

— Я проеду. Спасибо большое.

...Фу, жарко как. На этой кромочке. Однако. Везде мороз, а я в поту. Йосипович, если ты меня помнишь, спасибо за уроки вождения. Я тебя каждый день вспоминаю.

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— Туши!!! Туши огни!!! Слышишь? Туши!!! Я сейчас. Я сию минуту. Только бы завелся. Жди. Жди!!! Слышишь? Еду!!! Угораздило же тебя прямо на взлетной, на самом открытом месте заглохнуть. Танку лет сорок, не меньше. Жесть. Я подцеплю и назад тебя выволоку. Если сам не заглохну. Блин. Связи нет, что ли? Ты меня слышишь????!!! Придурок ты. Мечтал, что за рулем ездить научишься, когда с войны вернешься. А то всё танки да танки. Осколком тебя ранило, да? Контузило? Ну что с тобой? Ладно. Вытащу и посмотрю. Посмотрю на тебя, гада, чего не отвечаешь.

— Нормально! Что со мной будет! Ты зачем обзываешься? Спасибо, что вытянул. Всё. Думал, что всё уже. Вспомнил даже как летал отсюда лет пять назад. Красиво было.

— Куда летал-то?

— В Италию.

— На работу?

— Нет. Рисовать. Я во Флоренции на площади рисовал.

— Меня нарисуешь?

— Да. Только лицо умой. И без шлема. Хорошо?

— А у тебя брови обгорели. И ресницы.)))

— Дружище.))) Отрастут! Не пойму, а какого цвета у тебя волосы?

— Серые, по-моему.

— Годится.)))

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.