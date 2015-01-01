Истории волонтера. Культовая шаурма для бойца АТО

Раненому военному нужна была вкусная шаурма, а она только на автовокзале живет.

Шаурма, иллюстрация alldeti.com

Шаурма, безусловно, культовый продукт. Особенно вокзальная. До сегодняшнего дня я воспринимала ее... ну как бы так сказать, с душевной болью. Хорошо, если зима на дворе и можно нос шарфом прикрыть. Но это не всегда помогает, понимаешь? Ее неистовый сказочный запах проникает даже в шнурки кроссовок. По крайней мере мне так кажется. И даже, если уж совсем уточнить, в нижнее белье. Вот заходишь в помещение или садишься в салон машины и сразу знаешь: да-а-а, это была она.

В общем ругалась я и отворачивалась, внюхивалась и не обращала внимания, но все тщетно! НепоКОБЕлимо как-то. За военное время привыкла, что солдаты очень уважают этот продукт и стала относится к нему уже просто прохладно, без обжигающей ненависти и злобы. Вообще-то эти чувства мне особо не свойственны, но иногда проявляются, каким-то загадочным путем выискивая лазейки в моем сознании.

Чего там греха таить, иногда пацаны вручали мне в руки эту "прелесть" с единственной благородной целью — угостить. И уж тут я проявляла все чудеса изобретательности, собирала в кучу остатки интеллекта и отказывалась в пользу дарителя или просила завернуть в газетку, дабы мой муж, который в жизни своей в руках не держал такой вкуснотищи, мог полакомиться прямо среди ночи подарочком, бережно сохраненным и доставленным ему прямо домой.

Все верили и были довольны, семья мирно попивала свой кефир или что-то повеселее, а резвые дворовые собаки с удовольствием чавкали угощением. Моя борьба была вполне удачна и безобидна, но любовь и понимание так и не наступили. Так и жили мы все это время, не нарушая личных границ, с великой и ужасной штуковиной под названием "шаурма". Но пришел новый день. Можно даже сказать, эра.))) В общем, очередной мой замечательный попутчик, прибывший на лечение в госпиталь и отвоевавший ни много ни мало целых два года, слезно попросил об одолжении. Я, конечно, без страха согласилась.

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— Пожалуйста, я вас очень прошу. Мы же не сильно спешим?

— Не сильно. Слегка только.

— Мы можем заехать на автовокзал?

— Вы с кем-то встретиться хотите или передать что-то?

— Нет. Понимаете, там шаурма продается.

— Но послушайте, она благополучно продается на каждом углу, вон посмотрите, в поле зрения только штук пять.

— Нет. В том-то и дело. Вкусная нужна. А она только на автовокзале живет.

— О Господи, она еще и вкусная бывает.

— Представьте себе.

— Поехали.

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Его не было минут двадцать. Извинился за то, что в очереди стоял (если бы мне кто-то рассказал раньше про вот эти очереди, я бы... даже еще не придумала, что я))), покурил, с каким-то загадочным, даже ритуальным лицом всё это съел, а я, в свою очередь, с подготовленной, но искренней улыбкой выдержала все запахи и мы отправились сдаваться врачам.

— Так все-таки, откройте тайну, почему с такими трудностями вы искали себе эту, ну-у-у, такую широко распространенную еду?

— Я просто каждый раз, когда приезжаю в город с войны или, наоборот, уезжаю туда, должен здесь съесть шаурму. Она действительно очень вкусная. Вы разве не любите?

Я ответила, что люблю. И, что самое интересное, в ту минуту нисколько в этом не сомневалась...

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: alldeti.com