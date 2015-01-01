Истории волонтера. Увидеть разговор отца сгоревшего танкиста с выжившим в бою

Они обнялись, долго стояли и плакали.

Украинский танк ведет огонь из орудия Facebook Дмитрия Муравского

— Ну и? За что? За кого? Дурак. Мог бы! Вы хоть знаете, кем бы он мог быть? То-то же. Не слушал. Никого не слушал. Вот и на тебе. В войнушки играть хотел. И где? Где он?

— Почему дурак сразу?

— А кто умным назовет?

... Молчу. Да что же я молчу всё. И ты молчишь. И ты тоже. А ты может даже в глубине души завидуешь, что он смог. А может радуешься, что всё у тебя по плану. Даже летний отдых. И зимний. И фотографии красивые. На которых, собственно, все красноречиво показано. Ну в смысле, что жизнь удалась...

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— Да он школу еле закончил, одно название, что учился. Чуть с ума не сошел, пока аттестат получил.

— Почему ты такое говоришь?

— Люди говорят.

— Бред какой-то.

— Потому и в армию пошел. Больше ничего не мог. Так и пропал за зря.

...Было дело. Когда-то стала свидетелем разговора отца погибшего танкиста с его сослуживцем, который тоже горел вместе с его сыном в танке. Только жив остался. Я думала, сейчас истерика какая-то разыграется, а они обнялись и стояли. Долго. Плакали. И у меня вдруг ноги стали, как колоды. С места не могла сойти. Первый раз в жизни. До сих пор голос помню с вот этой фразой: "если что-то вспомнишь о его последних минутах, звони. Сынок". Я потом думала, что этот парень кем-то стать собирался, планы строил. Наверное, смешной был. Потому что молодой совсем...

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— Да он наркоман! Вы не знали? За-кон-чен-ный. В армию его упекли. Иначе бы скололся! Так что сами понимаете. Беда, конечно, что погиб, но он сам к тому шел.

— Откуда вы такое узнали?

— Да весь город знает. А вы? Не слышали?

— Я? Нет.

...Был один адвокат молодой. Красивый. Я, правда, его только в зеркало заднего вида рассматривала. Глаза умные, черные. Но все равно не поверила, что практика у него где-то в Тернополе. Ну как может преуспевающий человек все бросить и уйти воевать? Приехала домой, открыла всевидящий Интернет. И... На самом деле! С ума сойти. И отзывы такие хорошие. Дела серьезные вел. А с ним рядом, на заднем сиденье, совсем мальчишка сидел. Щуплый. Из детдома районного. Даже не запомнила какого. Так этот пацан какие-то рейды в тыл совершал. Никто больше так не мог. Когда прощались, он мне тихонько сказал, что после школы думал на зону перейдет. Теперь вот все по-другому вышло. Счастливо. А вот этот пожилой лейтенант — фермер. У него три сына и внуки. Почему на войне оказался, я не запомнила. Так вышло, наверное...

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— А что за надпись у тебя на шторке в багажнике? Фломастером. А ну покажи!

— Это солдат один хотел мне что-то подарить, а не было ничего, кроме фломастера. Ну мы и решили написать. Прямо в машине. "От киборга с Волыни". Пусть будет.

...Дома нашла старые школьные фотографии. Мы там такие веселые все. Надежды подающие. А вот улыбается наш светловолосый гений. Который не вернулся с войны...

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.