Истории волонтера. Уйти из бурсы в АТО, дождаться дембеля и поступить в военно-медицинскую академию

Следуя семейным традициям, парень должен был стать врачом. Его дед и обе бабки были врачами, мать и отец — тоже.

Украинские военные в зоне АТО УНИАН

Следуя семейным традициям, я должен был стать врачом. Мои дед и обе бабки были врачами, мать и отец — тоже. И даже отчим, и тот, врач. Хотя и паскудный. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Он без денег пальцем не пошевелит, зато мамульке нравится, что у нас не дом, а полная чаша. И даже икра каждый день. Красная. Терпеть ее не могу. И врачом стать никак не хотел. Меня и так, и этак, и всякими увещеваниями-уговорами, а я ни за что. В школе десяток репетиторов по биологии сменил, но толку ноль. Откуда толку взяться, если мне просто неинтересно!!! Мне хреново от вашей медицины!

Мамуля часто говорила, что я просто лентяй и мне в жизни ничего не надо. Что вот если бы я смотрел и учился у своих правильных одноклассников, то все бы вышло зае...сь.

Я не спорил. Лентяй. Что тут скажешь. Пошел в десятом классе "на лопату", копейки какие-то заработал, на пиво. А после уже в бурсу подался. На автослесаря. Не понравилось. Бросил. Уехал на заработки. Вернулся. Как-то оно все так выходило, что найти себя я на самом деле не мог. Родителям своим я, конечно, красиво придуманную картинку портил. Всё у них под линеечку, ни сучка, ни задоринки. И сынок. Блин. Бурсу не закончивший.

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Они, бывало, даже какие-то семейные советы придумывали, где меня принуждали выразительно отчитаться о своих планах и мечтаниях. Я смотрел на них, плакал внутри и молчал. Критически молчал. Навсегда. Мне нравилось собирать конструктор. Да. До сих пор. В моем ящике под кроватью хранится Лего. И я забываю, что вокруг существует жизнь, когда начинаю строить. Но как это сказать им? Зачем? Чтобы в очередной раз высмеяли? Больше не смогу так. Это точно.

А в один прекрасный день я пришел домой в форме. Сложил немножко вещей, будешь смеяться, маленький конструктор тоже взял. Это талисман, если вдруг спросят, не выдай. Заглянул в кухню и сказал, что призвали. Мамуля рухнула, конечно, ее муж скривился, хотя это было больше похоже на плохо скрытую улыбку. В итоге я теперь здесь.

Живу и воюю. И у меня есть новая семья. И даже любимая девушка из санчасти. Она сирота. Чему я, по секрету тебе скажу, несказанно рад. Ей я, конечно, в этом не признаюсь. Только поддерживаю. Ты знаешь, как это важно? Просто поддерживать. Во всем. Сразу на душе тепло. Я вроде на войне, а добрее стал. Никогда не думал, что так бывает. И люди вокруг меня хорошие. Есть образованные, начитанные, а есть и совсем простые. Разные, одним словом. Мы все знаем, что всякое может случиться. У меня даже записка есть по этому поводу. Прочитать? Нет, не буду. Я в ней даже мамулю с ее мужем простил.

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— Вы отпуск как проводить планируете?

— Домой не поеду. К пацанам хочу. И к ней. Скучает же. А еще мне готовиться нужно начинать.

— К чему?

— У меня дембель весной. Я в военно-медицинскую академию поступать решил.

— Всё-таки врачом.))))

— С ней вместе и чёрт не страшен. Уговорила.)

— А как же биология?

— Выучим! Мне даже понравилось. Я, если правильно на вопрос отвечаю, она мне улыбается. Мне. Понимаешь?

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.