Историк назвал число войн между Украиной и Россией

Святослав и его сын Владимир Великий ходили на территории современной России и наложили на них дань, говорит Палий.

Историк назвал число войн между Украиной и РФ forbes.ua

История противостояния Украины с Россией и этносами, населявшими эти территории уходит своими корнями еще во времена Киевской Руси

Об этом заявил политический аналитик и историк Александр Палий, сообщает "Обозреватель".

"Исторически я насчитал 22 войны между Украиной и Россией, и между этносом украинским и этносом, который был ключевым на территории России. Это начиная со времен князя Святослава Храброго. Святослав и его сын Владимир Великий ходили на те территории и наложили на них дань", — рассказал он.

Также он обратил внимание на название топонимов с тех времен.

"Там и сейчас во многих местах есть повторы названий наших рек и наших территорий. Там есть река Трубеж, в Рязани Пучай-река. Это наша Почайна. Это князья приезжали в эту фино-угорскую среду и начинали упорядочивать свой ландшафт. И вот из Почайны выходит Пучай-река", — отметил он.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, что агрессия России против Украины началась не в 2013-м, а 1991-м году.