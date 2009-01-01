Историк ответил полякам, почему украинцы не забудут УПА

Вятрович заявил, что несмотря на сигналы из Польши, украинцы не забудут УПА.

Украина не будет отказываться от Украинской повстанческой армии , которая является частью истории нашей страны. Этот вопрос стал особо актуальным в период борьбы украинцев с вооруженной агрессией России, к чему в мире зачастую относятся с равнодушием.

Об этом в разговоре с польскими СМИ заявил директор Украинского Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, сообщает "Польское радио".

По его мнению, украинцы не могут забыть истории УПА, которая "является неотъемлемой частью истории Украины".

"Мы говорим о людях, которые боролись за свободу Украины в очень сложных условиях и противостояли двум тоталитарным режимам: нацистскому и коммунистическому. Эта история нужна нам особенно сейчас, когда мы снова боремся за независимость и боремся, понимая, что мир вокруг нас, часто равнодушен к этой борьбе", — сказал Вятрович.

По его словам, в Украине стартовала информационно-образовательная кампания по случаю 75-тилетия создания УПА. Эта акция должна показать участие украинских повстанцев в борьбе против коммунистического режима СССР и нацистов гитлеровской Германии.

Историк также заверил, что в кампании будут представлены эпизоды, касающиеся "темных страниц" истории УПА. Речь идет об акциях против польского населения на Волыни и в Восточной Галичине.

"Одним из элементов этой кампании является популяризация архивов, содержащих документы как о героических поступках УПА, так и о совершенных ими преступлениях", — пояснил Вятрович.

Он подчеркнул, что несмотря на сигналы из Польши, украинцы не забудут УПА.

"Требования и шантаж, что украинцы слышат со стороны Ярослава Качиньского и других политиков на тему отречения от этой части истории позволяют предположить, что эти политики не хотят, чтобы Украина была сильным и свободным государством", — добавил он.

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