Историк рассказала о похищенной в Украине иконе, на которой короновали русских царей и президентов РФ

Вышгородская икона Божией Матери была похищена Андреем Боголюбским еще XII веке, говорит Влада Литовченко.

Влада Литовченко Главред

в Вышгородском районе Киевской области ассоциируется с загородной резиденцией экс-президента Украины Виктора Януковича, однако раньше оно было известно Спасо-Преображенским монастырем, где хранилась крупнейшая святыня православного мира.

Об этом директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко рассказала на чате в Главреде.

"Мы очень мало знаем о настоящей истории этого края. Приведу один простой пример. Главная святыня православного мира — Владимирская (Вышгородская) икона Божией Матери, которая сопровождала восхождение на трон царей Российской империи, используется и сейчас во время торжеств по случаю инаугурации российских президентов", — рассказала эксперт по культурной дипломатии.

"Но почти никто из украинцев не знает, что именно Вышгород в 1126 году получил эту икону из Константинополя. Она долго находилась в вышгородском храме Бориса и Глеба, а затем, по разным версиям историков, была похищена, выкуплена или вывезена без разрешения Андреем Боголюбским в российский город Владимир", — напомнил историк.

"Поэтому, возможно, в рамках национальной программы возрождения исторической памяти следует вспоминать и даже делать акцент на таких вещах, — подчеркнула Влади Литовченко. — Нужно изменить сознание украинцев, чтобы отделить Межигорье Януковича от исторического Межигорья как одного из центров духовности и святости Украины".

Ранее "Главред" сообщал, что Боголюбский и его последователи вывозили из Киева и его окрестностей во Владимир, Суздаль и другие города нынешней РФ утварь храмов, старинные иконы, росские летописи и православную атрибутику.

Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси