Россиянин Валерий Спиридонов является претендентом на пересадку головы.

Валерий Спиридонов является претендентом на пересадку головы. Скриншот

Команда итальянского хирурга Серджио Канаверо, которая готовится к первой в мире операции по пересадке головы человека, опубликовала снимки сращивания нейронов в "половинках" спинного мозга крыс, что делает их на шаг ближе к достижению главной задачи.

Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Neural Regeneration Research, пишет РИА Новости.

"В представленном общественности документе присутствуют научные свидетельства того, что полтора года назад признавалось учеными невозможным. Сегодня это уже в прошлом, и это достижение открывает широкие перспективы в лечении ряда заболеваний. Как и прежде — исследование идет открыто, и возможность предоставлять текущие результаты очень вдохновляет", — заявил Валерий Спиридонов, который является претендентом на пересадку головы.

Исследователи опубликовали снимки сращивания нейронов в спинном мозге крыс, который был разрезан с помощью специального ножа. Для сращивания нейронов команда Канаверо использовала специальный состав на базе полиэтиленгликоля, который, как показали предварительные опыты на культурах нервных клеток, стимулирует заживление ран нервной ткани.

В ходе эксперимента хирурги разрезали спинной мозг крыс полностью, как это будет происходить во время операции на человеке. Через четыре недели, когда мыши начали восстанавливать подвижность, биологи усыпили животных и при помощи трансмиссионного электронного микроскопа получили фотографии места разреза. Снимки показали, что новые нервные окончания действительно начали прорастать через шрам в спинном мозге, и это подтвердило, что методика Канаверо работает хотя бы частично.

Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.

Напомним, польские хирурги из университетского клинического госпиталя во Вроцлаве провели уникальную операцию по пересадке руки взрослому человеку, который ее не имел с рождения.