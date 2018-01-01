"Іво Бобул - то ерекшн! Вакарчук - тинейдж полюшн". Сеть "взорвалась" восторгами по поводу новой пародии блогера Процишина

Блогер и карикатурист Богдан Процишин продолжает "потрошить" эстрадные закрома и "клепать" из них актуальные музыкальные пародии.

Обложка пародийного клипа YouTube

Известный блогер Богдан Процишин выпустил новую музыкальную пародию – на этот раз посвященную новости о выдвижении легендарного эстрадного певца Иво Бобула в президенты Украины.

На этот раз "топливом" для пародии стал некогда очень популярный на дискотеках шлягер – песня Sexual Revolution шведской поп-группы Army of Lovers.

В переделенной песни, в частности есть такие строк: "Еврібаді гоу елекшн! Іво Бобул - то ерекшн! Вакарчук - тінейдж полюшн. Віва Іво революшн!" − с намеком на возможное выдвижение не президентские выборы лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Пародия вызвала шквал позитивных комментариев.

"Это пипец. У мене случилась истерика от смеха! Ролик убийственный. На месте Бобула я бы застрелился от стыда" – восхитился пользователь Сергей. "С*ка, шедевр просто!!! Ахахахах", − возрадовался пользователь Алексей Рязанов. "Вери гуд! Бобул обречен на успех) Ждем ответки от Иво, он это просто так не съест", − сыронизировал пользователь Vlad Kirilenko.

"Можно сразу разбирать на крылатые цитаты", − написал пользователь Sagashir Sagasgir.

Напомним, ранее сообщалось о том, что блогер Богдан Процишин протроллил спецоперацию с российским журналистом Аркадиев Бабченко.

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