Из учебки — в окопы. Для боевиков ДНР организовали "практические занятия" на передовой

Террористы прошли обучение в центрах на Донбассе и в Ростовской области.

Боевик ДНР с пулеметом Reuters

Российское командованиеорганизовало на переднем крае "практические занятия" для представителей целого ряда воинских специальностей.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, они прошли обучение в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской области РФ, а также прибывают в ЛДНР в составе воинских подразделений ВС РФ. Это сказывается на характере обстрелов и приёмах ведения огня, касаясь, в первую очередь, корректировщиков, снайперов, расчётов артиллерийских систем и пулемётчиков.

А тем временем в районе Донецка за недостроенным участком Кольцевой дороги (восточнее), между Песками и Лозовым (ближе к Лозовому), оккупанты оборудуют сразу несколько артиллерийских позиций. Работы ведутся не слишком активно и фрагментарно.

В то же время, миномётно-артиллерийские подразделения противника стали регулярно перемещаться в лесопарковую зону западнее улицы Дальней (со стороны проспекта Шведова) для коротких огневых налётов по позициям украинских войск в районе Невельского и Песок.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что российские курсанты-артиллеристы, приехавшие на Донбасс сдавать "экзамены", обстреляли поселок Бердянское под Мариуполем.