Из Украины выдворили очередного криминального авторитета

"Профессор" пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах авто и грабежах квартир.

"Профессору" запрещен въезд в Украину на три года. Facebook.com

В Киеве полиция задержала и выдворила в Турцию "вора в законе" по прозвищу в криминальном мире "Профессор".

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.

"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". В криминальном мире он имел прозвище "Профессор", — написал Крищенко.

По его словам, он пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах автомобилей и грабежах квартир.

Ему запрещен въезд в Украину на три года.

"Так что теперь еще на одного "профессора" в Украине стало меньше", — отметил глава киевской полиции.

Напомним, ранее из Украины выдворили очередного российского "коронованного" вора.