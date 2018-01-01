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Из-за смерти новорожденного в Украине временно запрещена болгарская вакцина БЦЖ

Сегодня, 20:01

Инцидент случился в одной из больниц Сумской области.

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В больнице уверяют, что вакцина не является причиной смерти малыша УНИАН
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно заблокировала применение в стране болгарской вакцины против туберкулеза.

Подтверждающий документ опубликован на сайте службы с пояснением причин инцидента.

В официальном заявлении сказано, что крайние меры были приняты в связи с сообщением из Белопольской районной больницы Сумской области. Ребенку была введена вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BGG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd. Спустя несколько часов у новорожденного остановилось дыхание.

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

Напомним, резонанс вызвала смерть новорожденного на Сумщине, который перестал подавать признаки жизни через несколько часов после укола с вакциной БЦЖ. Вскрытие показало поражение легких, однако врачи уверяют, что перед прививкой малыша осматривал неонатолог. Результаты экспертизы еще не готовы, однако медики уверяют, что вакцина не является причиной смерти малыша.
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Вакцина, БЦЖ, смерть ребенка, новорожденный, больница
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