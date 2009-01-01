Избиение и сломанные конечности. Пропагандист РФ рассказал о пытках "на подвале" у Захарченко

Манекин пообещал добиться наказания для своих обидчиков.

Манекин рассказал о пытках у боевиков укроп.org

В одном из СИЗО оккупированного Донецка люди главаря "ДНР" Александра Захарченко ломали конечности задержанному российскому пропагандисту, стороннику боевиков Роману Манекину, а также надевали ему на голову пластиковый пакет.

Об этом Манекин рассказал, выйдя из застенков террористов "ДНР", пишет "Четвертая власть".

"Относительно отъезда из Донецка (многие спрашивают). Во-первых, я сейчас действительно сильно ослаб, так что передвигаться в пространстве — мука изнурительная. Вон, на встречу с представителями миссии ООН вышел на час, а затем больше суток провалялся в маете, в постели. Разбитый. Так что отъезд мне сейчас просто не по силам. Хотя смертельных болезней не имею, конечно. Во-вторых, - и главное! — выехать в данной ситуации из Донецка, фактически означает признать, что в Донбассе сегодня можно безнаказанно врываться в чужие квартиры, избивать мужа на глазах у жены, ломать конечности, отбирать ценности, надевать пластиковые пакеты на головы, вывозить в неизвестном направлении, двенадцать часов допрашивать, а затем, под надуманным предлогом, помещать больным более, чем на месяц в ИВС, на "подвал". И все это — только потому, что конкретному начальнику на 31.1% территории бывшей Донецкой области не понравилось содержание поста на личной страничке в Facebook объемом в два предложения", — написал Манекин.

Кроме того, Манекин пообещал добиться наказания для своих обидчиков. При этом он в очередной раз подтвердил, что на должностях в оккупированном Донецке работают российские граждане, которые в награду за свою работу получают в России награды, должности и медали.

"Есть розыскное дело, открытое СК РФ (к делу уже и будут приложены протоколы, показания, справки, документация): юриспруденция - кто не в курсе! — наука точная! Так что, если некоторые граждане РФ, ныне пребывающие в Донбассе на штатных должностях, полагают, что могут "гоцать" по "дикой территории", как ковбои в прериях, а по возвращению их ждут новые звезды, должности и медали (бонус — восхищенные взгляды курсисток), то, боюсь, что реальность их несколько обескуражит. И при наличии высоких покровителей!" — пригрозил Манекин.

Напомним, ранее сообщалось, что Манекин угодил "на подвал" после ссоры с экс-"министром" ДНР.