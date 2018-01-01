Известная российская актриса уснула с сигаретой и получила ожоги 50 процентов тела

Пострадали лицо, шея и руки.

Марианна Рубинчик

Российская актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию одной из больниц Московской области, получив серьезные ожоги после того, как уснула с сигаретой.

Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", инцидент произошел 29 июня.

Рубинчик получила ожоги 51 процента поверхности тела, пострадали лицо, шея и руки.

Позже ее перевели в одну из столичных клиник.

Марианна Рубинчик родилась 21 марта 1974 года в семье кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. В 1995 году окончила ВГИК. Марианна играла в третьем и четвертом сезонах сериала "Час Волкова" (2007-2011), фильмах "Нанкинский пейзаж" (2006), "Кино про кино" (2002).

В городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин, одна из них скончалась, другая получила травмы. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 14 июля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram