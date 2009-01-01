Известные украинские мужчины поддержали ветеранов АТО флешмобом 22 Pushup Challenge

Особенно поразил командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады Сергей Романовский, который потерял ногу на Донбассе.

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Военный флешмоб 22 Pushup Challenge, участники которой в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше, набирает обороты в Украине.

Идея массовой акции — поддержать бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий с посттравматическим синдромом.

22 Pushup Challenge — флешмоб, основанный в США в 2016 году, который приобрел значительную популярность в различных странах мира, в том числе в Украине. Имеет целью поддержать участников боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержку воинов и закалки тела.

Современное название флешмоб получил после обнародования отчета департамента по делам ветеранов в США в июле 2016 о самоубийствах среди ветеранов США за 2014 год. Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки.

Участниками флешмоба уже стали многие известные украинцы. Освобожденный из плена "киборг" Андрей Гречанов (позывной Рахман), командиры 79-й десантно-штурмовой бригады, патрульная полиция Кропивницкого и Мариуполя, министр культуры Евгений Нищук, мэр Виталий Кличко, волонтер Алексей Мочанов, спортсмены Александр Шовковский и Василий Вирастюк, музыкант Иван Леньо, волонтеры и политики.

Но особенно поразил командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады Сергей Романовский, который потерял ногу на Донбассе: в первый день флешмоба он отжимался от пола с маленьким сыном на спине, а на следующий день — с протезом на ноге, стоя у стены на руках.

На днях вызов приняло командование высокомобильных десантных войск ВСУ, которые возглавляет Герой Украины, генерал Михаил Забродский. Около 40 военных вместе со своим руководителем выполнили требование челленджа, передав эстафету личному составу Генштаба ВСУ.

Напомним, в Киеве прошел флешмоб: пассажиры проехались в метро без штанов.