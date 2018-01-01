К свадьбе принца Гарри выпустят "поющие" гимн Британии презервативы

Неунывающие и находчивы производители контрацептивов решили использовать свадьбу принца в своих целях.
Как сообщается в описании товара на сайте производителя, при вскрытии упаковки клиенты услышат гимны Великобритании и США - "Боже, храни королеву" и "Зведно-полосатое знамя" соответственно.
Для рекламы презервативов используется слоган - "Ваш принц придет". На коробке с "резиновыми изделиями №2" изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Общая стоимость каждой коробки - 10 фунтов стерлингов (около 14 долларов США).
Напомним, ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл подыскивали совместное жилье в Англии.