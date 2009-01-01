Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения, предложенный СБУ

Порядок обеспечивает перемещение, а не торговлю, и касается предприятий, работающих в Украине.

в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения и в течение суток доработает перечень товаров, разрешенных к перемещению.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает УНИАН.

Принятое правительством решение, в частности, предполагает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. "Порядок обеспечивает перемещение, а не торговлю, и касается предприятий, которые работают в Украине", — сказал Черныш.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что речь идет о стратегически важном для страны решении, которое касается укрепления энергетической независимости Украины и позиций горно-металлургического комплекса.

"Мы говорим о том критически важном наборе товаров, который необходим для того, чтобы обеспечить производство тепла и света для граждан, а также чтобы наши металлурги работали на экономику", — сказал Гройсман, подчеркнув, что готов полностью содействовать организации широкомасштабного контроля за перемещением товаров.

Гройсман также добавил, что решение предполагает установление контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения товаров. "А через месяц можно провести анализ принятого решения", — предложил глава правительства.

Напомним, необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой. Ее целью первоначально была остановка контрабанды, которая переправляется через линию разграничения. Вместе с тем со временем блокада привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но для работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоговые отчисления в украинский бюджет, а это предприятия металлургии, энергетики и угледобывающей отрасли.

По подсчетам объединения предприятий "Укрметаллургпром", прямые потери от угольной блокады составят по итогам года порядка 3,5 млрд долл. Кроме того, блокада вынуждает закупать уголь за валюту на внешних рынках. Наиболее очевидным является рынок России. Однако закупка российского угля не представляется возможной как по политическим причинам, поскольку Россия ведет войну против Украины, так и по экономическим. По информации ряда украинских металлургических предприятий, российский кокс уже подорожал на 37%, что делает производство украинского чугуна на таком импортном угле нерентабельным.