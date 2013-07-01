Как генерал Козлов превратился в козла

Надо было слышать, как материли Козлова техники, выполнявшие бессмысленную работу на перроне в Шардже.

Генерал-лейтенант Лев Козлов testpilot.ru

4 декабря 1990 года экипаж самолёта Ан-124 "Руслан" выполнял очередную "мёртвую петлю". Так мы называли коммерческие рейсы по перевозке грузов из Сингапура в Люксембург. Условия контракта, заключённого с авиакомпанией "CargoLux", были весьма жёсткими. Загрузка предельная, взлётная масса предельная, силы тоже на пределе — за десять дней успеваем налетать месячную норму и продолжаем работать дальше, поскольку сменные экипажи не всегда успевали сформировать — людей не хватало.

После ночёвки в сингапурской гостинице "Paramount" приезжаем на аэродром. Погрузка заканчивается, самолёт битком набит коробками с оргтехникой. На соседней стоянке стоит другой Ан-124 с эмблемой НИИ ВВС на борту, его техники занимаются предполётной подготовкой. Узнаем, что они являются членами экипажа генерала Льва Козлова (удивительное сочетание имени и фамилии), возглавлявшего лётный отряд НИИ ВВС на аэродроме Чкаловский под Москвой.

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Ан-124 УНИАН

В данное время этот экипаж, после завершения рекордного перелёта вокруг земного шара, возвращался домой. Взлёт у них был запланирован через два часа после нашего с посадкой на дозаправку в Дубаи, а затем — в Москву. Нам тоже предстояла посадка на соседнем с Дубаи аэродроме Шарджа. Распрощавшись с москвичами и пожелав друг другу счастливого пути, мы улетели. При подлёте к Эмиратам у нас отказал один двигатель. Садимся на трёх, заруливаем на стоянку. Наш командир подзывает менеджера и говорит ему: "Гони в Дубаи, там через два часа должен сесть Козлов. Объясни ему ситуацию, попроси взаймы запасной двигатель, который они возят с собой. Он им до Москвы всё равно не понадобится, а мы поставим его себе вместо отказавшего и полетим дальше". Менеджер уезхал, оставив нас в самолёте в томительном ожидании.

Через несколько часов возвращается и говорит, что Козлов отказал. Это прозвучало как гром среди ясного неба — ведь мы ни минуты не сомневались в том, что он проявит понимание и выручит нас. Командир нахмурившись произнёс: "Тогда связывайся с Киевом, пускай наше руководство принимает решение. Моё предложение — разгружаемся и пустыми на трёх перелетаем на базу для замены отказавшего двигателя".

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Получив согласие, мы оставили груз на перроне в Шардже (надо было слышать, как материли Козлова техники, выполнявшие бессмысленную работу) и ближе к утру прилетели в Киев. Через сутки приехали на аэродром и стали дожидаться, когда закончатся работы по установке нового двигателя, который трудяга Ан-22 "Антей" уже привёз из Запорожья. После чего нам предстояло вернуться за грузом в Шарджу и продолжить рейс до Люксембурга.

Незаметно время подошло к обеду, и мы отправились в лётную столовую. Сели за столы, дружно заработали ложками и вдруг… Не верим своим глазам — в зал входит Козлов в сопровождении своего экипажа! Козлов крякнул и, обращаясь к нашему командиру, торжественно произнёс: "Здравствуй, Александр Васильевич!". На что тот, не поворачивая головы, ответил: "С козлами не здороваюсь". Посрамлённый генерал побагровел и медленно направился к выходу.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР

Справка. Лев Васильевич Козлов (20 августа 1936, Петровск Саратовского края — 13 мая 2004, Петровск) — генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный летчик СССР, летчик-снайпер, мастер спорта СССР международного класса, 52-кратный рекордсмен мира по самолетному спорту, кавалер ордена Ленина и многих правительственных наград,

В 1987-1991 гг. Лев Козлов — начальник 8-го Государственного научно-испытательного института ВВС им. В.Чкалова. В декабре 1990-го совершил полёт вокруг Земного шара по маршруту: Мельбурн — Южный полюс — Рио-де-Жанейро — Рабат — Северный полюс — Елизово (Камчатка) — Мельбурн.

За 72 часа 16 минут полёта лётчики преодолели расстояние 50 005 километров, из них 93% пройдено над акваториями всех океанов Земного шара. Отечественный самолёт Ан-124 "Руслан" показал себя с самой лучшей стороны, все его системы работали безотказно. В этом полёте было установлено 7 мировых и 10 всесоюзных рекордов, а сам полёт был занесён в книгу рекордов Гиннесса.

фото: testpilot.ru