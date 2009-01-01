Как хасиды в Умани новый год отпраздновали, опубликованы фото и видео

После бурных гуляний в Умани довольно чисто.
В городе еще большое количество верующих. Самое большое их скопление — возле синагоги. Но уже через два дня хасиды уедут домой, пишет ТСН.
После бурных гуляний на улицах довольно чисто. Известно об одном небольшом пожаре в Умани: по предварительным данным, от свечи загорелся подоконник, пострадавших нет.
Главные праздничные блюда — моченый хлеб, рыба, яблоки с медом и мясо барана. Однако журналистам снимать трапезу не позволяют.
Напомним, в целом ожидалось прибытие в Умань около 40 тысяч паломников.
Стоит от метить, что каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают хасиды со всего мира. Еврейский новый год празднуется в этом году с 20 по 22 сентября.
По традиции в эти дни они молятся о даровании им отличного года и новой судьбы.
Видео: ТСН