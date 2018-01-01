Как организовать "сквозной" пролет смартфона в стиле сериала "Очень странные дела"

В Сети набирает популярность новый флешмоб.
По сюжету сериала, есть не только наш мир, но и Обратная сторона: зеркальная "темная" копия привычного мира, где вечный туман и живут монстры. Герои сериала периодически попадают туда и пытаются выбраться. Именно на путешествии на Обратную сторону и построен новый флешмоб, пишет TJ.
Его суть — записать видео напротив зеркала. В какой-то момент участник флешмоба роняет свой смартфон. Тот падает, а потом будто бы сам возвращается к владельцу.
Уже появились обучающие ролики:
Желательно проделывать это все под саундтрек из "Очень странных дел".
Season 3 Stranger Things teaser pic.twitter.com/LnVSvwgFMN— Daniel (@MyFavsTrash) 5 апреля 2018 г.
the stranger things editors are shaking pic.twitter.com/MfUfxDPid3— lara (@ughmileven) 6 апреля 2018 г.
Ранее Сеть взорвал новый флешмоб с "отрезанными" головами. Фотографии сопровождаются хэштегом #GucciChallenge.